Centre-Est : La région enregistre un taux de réussite de 92,31 % au CEP, session de 2025

Tenkodogo, 15 juin 2025 (AIB)- La région du Centre-Est a enregistré un taux d’admission de 92,31% a l’examen du Certificat d’études (CEP), session de 2025.

Sur un total de 22556 candidats présentés, 20821 ont été admis, ce qui donne un taux de succès de 92,31%, soit 92,06% pour les filles et 92,60% pour les garçons.

La proclamation des résultats a eu lieu ce dimanche 15 juin 2025 à Tenkodogo.

Le taux de succès dans la province du Boulgou est de 90,26%, le Koulpélogo obtient 94,40% malgré la crise sécuritaire et le Kouritenga s’en sort avec 94,99%.

Selon le directeur régional en charge de l’Éducation préscolaire et primaire, Pierre Bourbila Silga, la région du Centre-Est confirme ainsi son engagement pour une éducation de qualité, une performance qui illustre non seulement la mobilisation collective des acteurs du système éducatif, mais aussi les progrès constants réalisés en matière d’encadrement pédagogique et d’investissement local dans l’éducation.

« Ces résultats sont le fruit d’un travail coordonné entre les autorités en charge du département ministériel pour leur leadership stratégique et le Gouverneur de la région et l’ensemble des corps constitués, pour leur accompagnement constant sans oublier les forces combattantes, les leaders religieux et traditionnels et les partenaires techniques, sociaux et financiers. C’est surtout les personnels du monde éducatif qui sont les véritables piliers de cette réussite », a-t-il indiqué.

M. Silga a adressé ses vives félicitations aux élèves admis pour avoir porté haut les couleurs de leur région. Il les a également invités à se projeter dès maintenant pour le collège, car l’excellence se construit dans le temps.

À l’endroit des élèves ajournés, il a livré un message d’espoir en les invitant à persévérer, à croire en leurs potentialités et à continuer l’apprentissage.

.

Agence D’information du Burkina

SM/BBP