CEB de Ramongo : Paul Marie Zoma prend les rênes et engage la reconstruction

Ramongo, 5 déc. 2025 (AIB) – La circonscription d’éducation de base (CEB) de Ramongo a un nouveau chef en la personne de Paul Marie Zoma, installé dans ses fonctions ce vendredi par la présidente de la délégation spéciale communale de ladite localité, a constaté l’AIB.

Une cérémonie officielle, présidée par le préfet et président de la délégation spéciale de Ramongo, Mme Kouna Yvette Saré, a consacré l’installation de M. Paul Marie Zoma comme le tout premier Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de la localité.

Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, M. Zoma a été nommé par l’arrêté N°2025/00173 du 21 octobre 2025 du directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de Nando.

Sa mission est d’autant plus importante qu’elle intervient dans un contexte où la commune fait face à d’importants défis pour garantir la pleine activité de ses écoles et rétablir la confiance au sein de la communauté éducative.

L’événement, organisé à la préfecture, a été caractérisé par une mobilisation remarquable. Une forte délégation, comprenant des CCEB voisins, des encadreurs pédagogiques, des directeurs d’écoles et enseignants, ainsi que le chef de corps de l’armée et des membres du conseil de l’école de Ramongo, a témoigné de l’importance de cette installation pour l’avenir de l’éducation au niveau locale.

Les acteurs présents ont unanimement reconnu en M. Zoma, un administrateur expérimenté, rigoureux et profondément engagé.

Sa feuille de route, restaurer un climat éducatif serein et permettre aux établissements de retrouver leur pleine activité, en droite ligne avec les objectifs de développement endogène portés par le Chef de l’État.

Dans son allocution, le nouveau CCEB a exprimé sa gratitude envers la hiérarchie éducative, notamment le ministre, le directeur régional et celui provincial de l’Éducation. M. Zoma a ensuite insisté sur l’importance de trois valeurs cardinales qu’il souhaite ériger en piliers de son action : la discipline, l’ordre et le travail. Il les juge « essentielles pour construire l’avenir » des enfants de la commune.

Poursuivant sur une note de détermination et d’ouverture, M. Zoma a annoncé l’instauration d’une dynamique participative. Il prévoit une série de rencontres avec les enseignants, élèves, parents et acteurs communautaires pour identifier les obstacles et définir des stratégies innovantes. « Ensemble, nous pouvons transformer nos obstacles en opportunités au profit de nos enfants », a-t-il déclaré, promettant disponibilité et engagement sans faille.

Son objectif est de faire de la CEB de Ramongo, un véritable modèle d’excellence éducative dans la région. Ramongo ouvre ainsi une nouvelle ère, placée sous le signe de la collaboration et de la reconstruction éducative.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA