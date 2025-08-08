BURKINA-BOULKIEMDÉ-DÉVELOPPEMENT-LOCAL-SESSION-TENUE

CCP : Les acteurs du développement du Boulkiemdé dressent le bilan de leurs actions

Koudougou, 7 août 2025 (AIB)-La première session 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP) du Boulkiemdé s’est tenue ce jeudi à Koudougou, sous la présidence du haut-commissaire, Salimata Ouédraogo/Sanou.

Rassemblant les principaux acteurs du développement de la province, cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur les activités menées et d’échanger sur les défis à venir.

Dans son discours d’ouverture, le haut-commissaire a rappelé l’importance du CCP, un espace de dialogue et de synergie d’actions pour le développement local.

Cette session a permis de mettre en lumière le travail de plusieurs organisations de la société civile et de l’administration publique, ainsi que les résultats des examens scolaires de 2025.

Deux associations ont particulièrement retenu l’attention. L’Association Songui-Manégré/Aide au Développement Endogène (ASMADE), représentée par son coordonnateur régional, Jean Urbain Kombasseré, a présenté ses initiatives en matière de santé, d’éducation, de protection sociale et d’autonomisation des groupes vulnérables. L’association œuvre également pour la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques.

De son côté, l’ONG Tout pour Tous Yennenga (ATTOUS-YENNENGA), par la voix de son chargé de projet, Drabo Yousouf, a présenté ses actions dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et de la cohésion sociale, notamment à travers des projets de formation professionnelle pour les jeunes filles vulnérables à Sabou et à Koudougou. L’ONG a souligné l’impact positif de ses programmes, qui ont permis à de nombreuses bénéficiaires de s’insérer professionnellement ou de créer leur propre entreprise.

La session a aussi été l’occasion de dresser le bilan des résultats scolaires de l’année 2025.

Pour le Certificat d’études primaires (CEP), le directeur provincial de l’enseignement préscolaire, primaire et non formel, Boureima Ouédraogo, a annoncé un taux de réussite de 82,04 %, soit une légère progression de plus de deux points par rapport à 2024 (79,88 %). Il a toutefois souligné que ce résultat reste en deçà de la moyenne nationale (89,68 %), appelant à redoubler d’efforts pour l’avenir.

Dans l’enseignement secondaire, le directeur provincial, Hyacinthe Yaméogo, a présenté les chiffres du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Baccalauréat. Le taux de réussite au BEPC s’élève à 47,81 %, dont 44,57 % pour les filles, enregistrant une augmentation de 2,24 % par rapport à l’année précédente. Pour le Baccalauréat, le taux est de 53,07 %, avec 52,28 % de réussite chez les filles, soit une hausse de 2,39 % par rapport à 2024. Le directeur provincial a salué le travail collectif des enseignants, des chefs d’établissement et des autorités pour ces améliorations.

Enfin, la session a abordé le sujet de l’immersion patriotique obligatoire pour les nouveaux bacheliers. Plus de 5 000 bacheliers de la région du Centre-Ouest participeront à ce programme, répartis sur deux sites, l’un à Koudougou et l’autre à Léo, à partir du 11 août 2025.

Une suggestion a également été formulée d’organiser une « journée de l’excellence » pour récompenser les élèves méritants et les enseignants dévoués de la province.

Agence d’Information du Burkina

PB/ata