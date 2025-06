Burkina-Offre-Vivres-Personnes-Vivantes-Drépanocytose

Cascades : Une association offre des vivres et des non-vivres à des personnes vivantes avec la Drépanocytose

Banfora, 22 juin 2025, (AIB)-L’Association Hounoumbié « Cœur d’Or » a offert samedi à Banfora, des vivres et des non-vivres aux personnes vivantes avec la drépanocytose et d’albinisme.

Avec des médicaments, des kits scolaires, de lunette solaires, d’habits et de sacs de riz, l’Association Hounoumbié « Cœur d’Or », vole au secours des personnes vivantes avec la drépanocytose et l’albinisme de la localité.

Selon la Présidente de l’Association Hounoumbié « Cœur d’Or », Clarisse Hema/Soulama, ces dons ont été possibles grâce aux membres de l’association et certaines bonnes volontés.

Pour elle, son association vise à accompagner les enfants vivants avec la drépanocytose et l’albinisme à travers leur prise en charge et à organiser des séances de sensibilisation ainsi que des campagnes de dépistages de ces maladies.

Madame Hema a également lancé un appel aux personnes atteintes de la drépanocytose et d’albinisme et particulièrement aux parents de faire attention à leur statut.

Elle a aussi demandé à chacun de chercher à connaitre son électrophorèse avant toute relation pouvant aboutir au mariage.

« C’est la meilleure solution pour empêcher l’augmentation de nombre d’enfants drépanocytaires », a-t-elle, assurée.

Le ministre des infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho, a encouragé l’Association pour l’initiative qui a permis d’éclairer lanterne de la population de la région sur ces maladies.

Il a également exprimé sa disponibilité à accompagner ces genres d’initiatives et à toujours apporter son soutien aux personnes atteintes de la drépanocytose et de d’albinisme.

M. Sorgho a par ailleurs invité les populations à accompagner cette association dans ses activités pour la prise en charge des personnes malades de la drépanocytose et d’albinisme.

L’Association Hounoumbié « Cœur d’Or » a été créée dans le but d’apporter sa contribution pour lutter contre la Drépanocytose et l’albinisme au Burkina Faso.

