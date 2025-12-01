Carte d’identité biométrique AES au Burkina Faso : Au Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour commencer

(Ouagadougou, 1er décembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu sa Carte d’identité biométrique de la Confédération des États du Sahel (CIB-AES), ce lundi, des mains du Ministre de la Sécurité.

A l’issue des différentes étapes d’enrôlement pour l’obtention de ce document d’identité de l’espace communautaire AES, le Chef de l’État est désormais détenteur de la carte biométrique AES.

L’enrôlement du Président du Faso marque ainsi le lancement officiel de la Carte d’identité biométrique AES (CIB-AES) au Burkina Faso.

L’introduction de la CIB-AES matérialise une décision forte des Chefs d’État de la Confédération des Etats du Sahel, adoptée lors du sommet de décembre 2024. Elle traduit une volonté d’intégration accrue au sein de l’espace AES, avec pour objectifs la facilitation de la libre circulation des citoyens, le renforcement de la sécurité collective et l’amélioration des échanges économiques.

Dès janvier 2026, l’Office national d’identification (ONI) entamera la production en masse de ce nouveau document d’identité dont la fiabilité et le niveau de sécurité vont contribuer à la lutte contre le terrorisme.

Chaque citoyen de l’AES peut, dès l’âge de 5 ans, obtenir sa CIB-AES qui devient exigible à partir de 13 ans. Elle coûte 3 500 FCFA et a une validité de 10 ans.

Conçue en polycarbonate, la CIB-AES répond aux normes internationales les plus exigeantes en matière de sécurité et de durabilité. Elle intègre des données de sécurité avancées garantissant la fiabilité de l’identification et la protection des données à caractère personnel.

Direction de la communication de la Présidence du Faso