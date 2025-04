FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: les Etalons cadets retrouvent le terrain pour un décrassage

Casablanca, 16 avr. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso ont retrouvé mercredi le chemin du terrain du Complexe sportif Moulay Rachid de Bouznika (Casablanca) pour un décrassage après la défaite de la veille face aux Aiglonnets du Mali, a constaté l’AIB sur place dans le royaume chérifien.

L’entraîneur Oscar Barro et ses poulains, les Etalons cadets, ont retrouvé l’énergie nécessaire pour se préparer pour jouer le match de classement de la CAN U17 qui se joue au Maroc. Les joueurs qui ont joué la demi-finale hier contre le Mali ont eu droit à de petits trots et des étirements pour se relaxer.

Ceux qui n’ont pas joué ont fait des exercices plus poussés avec des ateliers mis en place pour roder les réflexes. Toutes ces activités ont pris près d’une heure de temps avant que les joueurs ne regagnent leur base.

Les Etalons cadets rencontrent les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire pour le match de classement de cette CAN U17 le vendredi 18 avril prochain. C’est une équipe que les cadets burkinabè avaient déjà battu en finale du tournoi qualificatif de l’UFOA-B à Accra au Ghana.

Le pays hôte, le Maroc, jouera quant à lui, la grande finale contre le Mali le samedi 19 avril prochain. La CAN U17 Maroc 2025 se joue du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata