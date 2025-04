Maroc-Sport-CAN-Préparatifs

CAN Maroc 2025 : Les projets liés à l’organisation seront fin prêts au plus tard en juillet prochain (responsable)

Rabat, 17 avril 2025 (AIB) – Dans une déclaration à la presse, jeudi, l’un des présidents des conseils des régions concernées par l’accueil des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations, Abdellatif Maâzouz, a rassuré que « les projets liés à l’organisation de la CAN 2025 (prévue au Maroc) seront fin prêts au plus tard en juillet prochain ».

Les présidents des conseils des régions concernées par l’accueil des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025) ont tenu, jeudi, une réunion au siège du ministère de l’Intérieur, consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des travaux de construction et de réhabilitation des stades, ainsi qu’aux grands projets d’infrastructures sportives en cours de réalisation dans les six villes hôtes : Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir.

Ils ont unanimement affirmé que la réalisation des projets d’infrastructures, en prévision de cette manifestation continentale, « avance à une cadence soutenue », se déclarant « pleinement mobilisés » pour couronner de succès les événements sportifs majeurs programmés dans le Royaume.

Le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a fait savoir que les chantiers programmés en vue des événements sportifs internationaux à venir, en particulier la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, « se déroulent dans de bonnes conditions ».

« Les projets liés à l’organisation de la CAN seront fin prêts au plus tard en juillet prochain », a-t-il assuré, précisant qu’il existe une vision claire concernant les préparatifs en cours, tant pour la CAN que pour la Coupe du Monde 2030, aussi bien en termes d’équipements que de dispositifs organisationnels liés aux ressources humaines et à l’animation.

M. Maâzouz a également évoqué une programmation touristique importante devant accompagner ces événements sportifs, soulignant que l’ensemble des chantiers est de nature à stimuler la dynamique de développement.

De son côté, le président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a indiqué que de nombreux chantiers sont ouverts en vue des grands événements sportifs à venir, ajoutant que cette réunion a permis de passer en revue l’état d’avancement des projets portant notamment sur les infrastructures sportives, le transport, l’hôtellerie, la formation et la qualification de l’élément humain.

Les échanges qui ont eu lieu se sont articulés autour des moyens de réussir l’organisation des manifestations sportives et de maximiser leur impact en matière de développement, a-t-il poursuivi, relevant que tous ces projets ont été conçus conformément aux normes internationales de qualité.

Le président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Omar Moro, a affirmé que la rencontre a été l’occasion de présenter des exposés sur les projets en cours de mise en œuvre, mettant en avant l’implication totale du Conseil régional pour accompagner les chantiers dans la région, dont les travaux ont atteint un stade avancé.

Le président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, a quant à lui souligné que cette réunion a permis de discuter des aspects relatifs aux infrastructures, à leurs dépendances et à tout l’écosystème y afférent, se disant confiant en la capacité des villes hôtes de la CAN 2025 à être à la hauteur de cet événement d’envergure.

Au cours de cette rencontre, les participants ont affirmé que l’organisation de la CAN 2025 représente une opportunité idoine pour consolider le rayonnement international du Royaume du Maroc, mettre en avant ses atouts économiques, culturels et touristiques, et insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale.

Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 120 projets sont en cours de réalisation dans les six villes, et toutes les mesures ont été prises pour en assurer le parachèvement avant le mois de décembre prochain.

La 35ᵉ édition de la CAN Maroc 2025 se jouera dans six villes marocaines, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce sera la deuxième CAN organisée par le Royaume, après celle de 1988.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat