CAN Maroc 2025: le Comité national d’organisations donne l’état des préparatifs pour la compétition

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB)-Le Comité national d’organisation (CNO) pour la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) Maroc 2025 a donné mercredi, au cours d’une conférence de presse qu’il a animé au stade du 4 Août de Ouagadougou, tous les détails sur les préparatifs pour la participation du Burkina Faso à cette messe du football africain.

Cette conférence de presse avait deux volets: les conditions de participation du Burkina Faso à la CAN et les mécanismes d’accès aux 9 stades et zones Fan (Fan ID) ainsi que l’état d’avancement de la mobilisation et de l’accompagnement des supporters.

Le président du CNO, par ailleurs directeur de cabinet du ministre des sports de la jeunesse et de l’emploie, Evariste Dabiré, a rappelé que cette « CAN intervient pour notre pays, dans un contexte particulier, marqué par la nécessité d’une gestion rigoureuse et responsable de nos ressources ».

« En vertu du principe de rationalisation des finances publiques, la participation du Burkina Faso à cette CAN est structurée autour d’un budget équilibré, aligné et rationnel avec les objectifs, de plus de 3 milliards de FCFA dont 67% consacré aux primes et honoraires depuis la qualification jusqu’à la finale ».

M. Dabiré a fait savoir que « la délégation officielle est strictement structurée » et composée de 28 joueurs (plus le staff technique et médical), de 29 officiels dont 5 journalistes exclusivement issus des médias publics et 75 supporteurs au moins.

Le président du CNO a souligné que l’État va mettre à disposition 500 tickets (catégorie 1, 2 et 3) par match pour chacun des trois premiers matchs. « Ces tickets sont destinés à la délégation officielle, aux supporteurs, aux compatriotes résident au Maroc et tout compatriote qui s’y rendrait par ses propres moyens sous réserve d’avoir un Fan ID et dans la limite du stock disponible ».

Il a précisé que « cette configuration, bien que resserrée, garantit un accompagnement optimal de l’équipe nationale.

A l’issue de ce point des préparatifs fait par le président du CNO, le Secrétaire général de la Fédération burkinabè de football, par ailleurs membre du comité d’organisation, Boureima Balima, a expliqué comment obtenir le Fan ID, nécessaire pour avoir accès aux stades de la compétition de la CAN et à certaines zones.

Le Comité national d’organisation du COCAN a été officiellement mis en place le 1er septembre 2025 par le ministre en charge des sports, de la jeunesse et de l’emploie, Roland Somda, qui en est le superviseur général. Ce CNO a déjà tenu 4 rencontres préparatoires et une mission de prospection au Maroc du 13 au 23 octobre dernier.

La 35e édition de la CAN se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Le Burkina Faso est logé dans le groupe E en compagnie de l’Algérie, de la Guinée équatoriale et du Soudan.

Agence d’information du Burkina

as/ata