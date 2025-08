Campagne agro-pastorale 2025-2026 dans le Nakambé : Des efforts pour la souveraineté alimentaire

Tenkodogo, 3 août 2025 (AIB)-Malgré le contexte national difficile, la région du Nakambé bénéficie d’un accompagnement conséquent de l’État dans le cadre de la campagne agro-pastorale humide. Le Directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Nakambé, Germain Aimé Traoré, fait le point sur les actions entreprises et l’état d’avancement de la campagne dans la région.

La campagne agricole s’est installée de manière normale dans le Nakambé, en fonction du démarrage des précipitations dans les différentes localités. Elle est pleinement engagée depuis la dernière décade du mois de juin.

À la date du 20 juillet, les cumuls pluviométriques enregistrés varient de 218 mm en 16 jours à Koupéla, à 430,7 mm en 23 jours à Tenkodogo. Toutefois, plusieurs localités, notamment Garango, présentent des déficits pluviométriques significatifs par rapport à la saison précédente, avec un écart de -210,8 mm.

Sur le terrain, les opérations agricoles sont bien avancées. Les travaux de labour pour les cultures céréalières affichent un taux d’exécution supérieur à 75 %, tandis que les semis sont réalisés à hauteur de 50 à 75 %. Les cultures telles que le maïs, le sorgho, le mil et le riz sont majoritairement au stade de levée. Les légumineuses accusent un retard, avec un taux de levée compris entre 0 et 25 %. Une amélioration de la pluviométrie dans les prochaines décades permettrait d’achever les semis et d’engager les travaux d’entretien.

Dans le cadre de l’offensive agro-pastorale, le ministère en charge de l’Agriculture a consenti d’importants efforts au profit des producteurs de la région. Pour la présente campagne humide, le Nakambé a bénéficié de 1 461,135 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations confondues, de 44,209 tonnes de semences fourragères, ainsi que de 6 510,96 tonnes d’engrais (NPK, urée et fumure organique). Ces intrants sont en cours de distribution, selon un mécanisme de subvention renforcée.

Les producteurs des zones à défis sécuritaires, notamment ceux de la province du Koulpélogo, ne sont pas en reste. Des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour leur permettre d’accéder aux intrants dans des conditions sécurisées.

En matière d’élevage, un appui en aliments pour bétail a été apporté aux éleveurs de la région. Il s’agit notamment de 261,9 tonnes de tourteaux de coton, de 83,5 tonnes de tourteaux de soja et de 9,45 tonnes d’aliments composés.

Sur le plan phytosanitaire, la situation est globalement calme. Seules quelques attaques localisées de chenilles légionnaires sur le maïs ont été signalées. Celles-ci ont été rapidement maîtrisées grâce à un stock de 720 litres de pesticides liquides et 904 kilogrammes de pesticides solides, mis gratuitement à la disposition des producteurs.

La campagne est également marquée par une promotion active de la mécanisation agricole. La région dispose actuellement de 32 tracteurs (dont 29 de 60 chevaux et 3 de 80 chevaux) et de 15 motoculteurs. Ces équipements ont permis la réalisation de 4 738 hectares de labours gratuits ou à prix subventionné (10 000 FCFA/ha pour le tracteur et 5 000 FCFA/ha pour le motoculteur).

Dans le souci d’intensifier la production rizicole, 1 983,25 hectares de bas-fonds ont été aménagés par les communautés, dans le cadre d’approches HIMO (Haute Intensité de Main-d’œuvre), avec un appui technique des services déconcentrés. Ces superficies bénéficient également de labours gratuits et d’intrants agricoles à prix subventionné pour leur mise en valeur.

En complément, des kits d’équipements agro-pastoraux ont été octroyés aux producteurs, notamment six kits de production fourragère et quatre kits de valorisation, distribués à prix subventionné.

Tous ces efforts s’inscrivent dans la volonté des autorités de faire de l’agriculture un moteur de résilience économique et de souveraineté alimentaire. En dotant les producteurs de moyens techniques, matériels et financiers adaptés, l’État burkinabè entend renforcer les capacités productives locales face aux défis multiples.

« Nous avons les bases d’une bonne campagne et nous travaillons à lever tous les obstacles pour permettre aux producteurs de produire en quantité et en qualité », a rassuré Germain Aimé Traoré, Directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Nakambé.

