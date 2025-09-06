Café RH : Trois tonnes de riz offertes aux veuves et orphelins des FDS et VDP

Tenkodogo, 6 septembre 2025 (AIB)-Le ministre, directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, président de la 9ᵉ édition du Café RH, a présidé samedi, au 61ᵉ Régiment d’infanterie commando (RIC), la cérémonie de remise d’un don de trois tonnes de riz aux veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). L’initiative a été portée par les étudiants-stagiaires en Ressources humaines, en immersion patriotique au sein de l’unité.

Ouverte le 4 septembre dernier par la cérémonie des RH Awards, la 9ᵉ édition du Café RH s’est poursuivie à Tenkodogo avec des activités alliant réflexion, sport et solidarité. Avant la remise du don, les participants ont pris part à un cross et à des exercices physiques avec les militaires du 61ᵉ RIC. Pour Ousseni Sawadogo, conseiller en gestion des ressources humaines à la RTB, cette activité a été un moment fort de cohésion : « Nous avons couru et transpiré ensemble. Cela nous a permis de partager un moment convivial et de renforcer notre forme pour mieux travailler. »

Dans le même esprit, Clémence Do, chargée des relations du comité du Café RH, a indiqué que cette immersion patriotique « favorise la détente et la santé, tout en renforçant les liens avec nos forces de sécurité ».

Le coordonnateur général du Café RH, Dr Claude Aimée Tassembedo, a rappelé que cette démarche conjugue réflexion intellectuelle et solidarité citoyenne. « Nos forces paient un lourd tribut. Quand l’un d’eux tombe, c’est toute la nation qui souffre. Nous devons être à leurs côtés et exprimer notre reconnaissance », a-t-il souligné.

Le chef de corps du 61ᵉ RIC, le commandant Zenith Yaro, a salué ce geste qui, selon lui, contribuera à réconforter les familles endeuillées.

Avec ce don de trois tonnes de riz, les étudiants-stagiaires en Ressources humaines traduisent en actes leur engagement citoyen et leur reconnaissance envers les FDS et les VDP. Le capitaine Medah a félicité l’initiative et invité les stagiaires à maintenir un engagement constant au service de la solidarité nationale.

La 9ᵉ édition du Café RH connaîtra son épilogue ce soir à travers une cérémonie de clôture à l’hôtel Laafi.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata