Zoundweogo : Des Associations de veilles citoyennes apportent leur contribution à l’entretien d’un bosquet à plantes médicinales

Manga, 20 sept. 2025 (AIB)- La coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon, en collaboration avec les services des Eaux et forêts du Zoundwéogo a organisé samedi, une séance d’entretien des plants du bosquet à plantes médicinales de la province, dans la commune de Guiba.

L’activité, qui consacre l’entretien des plants du bosquet à plantes médicinales de la province du Zoundwéogo, dans la commune de Guiba, a consisté à désherber autour des espèces mises en terre, à faire une taille et à élaguer les branches encombrantes.

Le directeur provincial des Eaux et forêts du Zoundwéogo, le Lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Adama Kalmogo, tout en exprimant sa satisfaction au regard du niveau d’évolution des plants, a indiqué que cette action de la veille citoyenne et de sa structure va permettre d’accélérer l’évolution des plantes.

« Les mauvaises herbes créent une compétition. En les débarrassant, on donne plus de chance à la plante de mieux croitre », a-t-il expliqué. M. Kalmogo a rappelé que lorsqu’on plante, un dispositif doit être mis en place pour l’entretien des plants. C’est dans ce sens, selon lui, que la veille citoyenne, en collaboration avec sa structure a mis en place cette initiative.

M. Kalmogo a également précisé qu’en mettant en place les bosquets à plantes médicinales l’on crée des réserves naturelles de soins. « Un bosquet à plantes médicinales est une pharmacie à ciel ouvert », a-t-il signifié.

Pour le président de la coordination régionale des Associations de veilles citoyennes du Nazinon, Dominique Dipama, lorsque le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat, inaugurait ce bosquet le 14 juin dernier, il a invité les populations à planter mais aussi à entretenir les plants.

Selon lui, la veille citoyenne a perçu ce mot d’ordre du président du Faso comme une instruction à exécuter.

M. Dipama a soutenu que l’entretien des plants va leur assurer une bonne survie et faciliter leur croissance. Il a invité les populations de sa région à mettre la main à la patte pour qu’ensemble ce bosquet à plantes médicinales soit entretenu.

« Plus on est nombreux, plus le travail devient léger et on finit vite », a lancé Dominique Dipama. Le président de la délégation spéciale (PDS) communal de Guiba, Tonsouré Gouba, a encouragé et félicité la veille citoyenne et les services des Eaux et forêts pour leur action.

« J’apprécie à sa juste valeur cette initiative qui va aider le bosquet à grandir », a-t-il salué.

Le PDS a invité les populations à sortir le 4 octobre prochain pour désherber les 5 hectares dédiés au site du bosquet à plantes médicinales.

Inauguré le 14 juin dernier, le site du bosquet à plantes médicinales du Zoundwéogo, s’étend sur une superficie de 5 hectares.

