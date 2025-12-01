Burkina-Yaadga- Ambassadeurs-Paix FPU: 70 personnalités consacrées Ambassadeurs de la paix

Ouahigouya, 1er déc. 2025 ( AIB)- Dans sa quête permanente de la paix au Burkina Faso, la Fondation El Hairia en partenariat avec la Fédération pour la paix universelle, a procédé le samedi 29 novembre 2025 à Ouahigouya, à l’installation de 70 personnes en tant qu’actrices de la promotion de la paix dans la région de Yaadga et au-delà.

Ce sont des personnalités issues des différentes couches sociales de la région, qui ont été choisies pour porter l’écharpe‘’ ambassadeur de paix’’ et ce, au regard de leur engagement quotidien pour une coexistence pacifique entre les communautés. A en croire Cheick Malick Ouédraogo, président de l’ONG El Hairia, ces personnes ont été retenues grâce à leur implication permanente pour un dialogue intercommunautaire et un vivre-ensemble harmonieux dans la diversité culturelle et cultuelle. « Nos choix ne tiennent pas compte de la religion, de l’ethnie ou de la richesse matérielle des récipiendaires. Ce sont ceux qui mènent des actions dans la recherche de la paix prônée par les autorités actuelles de notre pays, notre seule boussole », a-t-il soutenu. Ces personnes sont désormais des relais pour inculquer aux autres les valeurs universelles de paix. Selon Abdou Ouédraogo, membre de la fédération pour la paix universelle-Burkina Faso, la désignation des ambassadeurs de paix couvrira toutes les régions de notre pays car pour lui, des personnes éprises de paix vivent dans toutes les contrées du Burkina. « Nous mettrons donc tout en œuvre pour les dénicher et les inviter à s’impliquer davantage dans l’implémentation de la paix », a-t-il mentionné. A l’image de Abdoul Salam Ouarma journaliste et homme de culture, Karim Sawadogo, directeur provincial de l’éducation du Zondoma, de Marcel Sawadogo, chargé de missions à la présidence du Faso, ce sont des hommes et des femmes émus, qui rassurent persévérer dans les actions qui concourent à demeurer ou à retrouver la paix et la quiétude dans leurs communautés respectives.

Agence d’Information du Burkina. kni/pn/as/ata