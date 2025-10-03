Burkina : « Veiller sur les pupilles de la Nation, c’est honorer la mémoire de leurs parents disparus », Commandant Arnauld Ouédraogo

Ouagadougou, 3 octobre 2025 (AIB)-Le Directeur général de l’Office national de Sécurisation des Sites miniers, le Commandant Wendbousida Arnauld Ouédraogo a affirmé vendredi que « veiller sur les pupilles de la Nation, c’est honorer la mémoire de leurs parents disparus ». C’était à l’occasion de la remise d’un chèque de 15 millions de FCFA à l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), au profit de 50 pupilles de la Nation.

« Veiller sur les pupilles de la Nation, c’est honorer la mémoire de leurs parents disparus-militaires, gendarmes, policiers, agents de sécurité-tombés dans l’exercice de leurs fonctions, souvent dans des circonstances tragiques », a déclaré le DG de l’ONASSIM, le Commandant Wendbousida Arnauld Ouédraogo.

Pour lui, en soutenant ces cinquante pupilles en cette période de rentrée scolaire, « nous affirmons notre foi en leur potentiel, notre confiance en leur avenir et notre volonté de bâtir, avec eux, un Burkina Faso plus fort, plus juste et plus uni ».

Il s’exprimait vendredi à Ouagadougou, lors de la remise d’un chèque de 15 millions de FCFA à l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), au profit de 50 pupilles de la Nation.

« Ces enfants, que nous appelons avec respect pupilles de la Nation, ne sont pas seulement les héritiers d’une mémoire douloureuse ; ils sont les porteurs d’un avenir que nous avons le devoir de protéger, d’éclairer et de construire avec eux », a-t-il souligné.

Le commandant Arnould Ouédraogo a précisé que « participer à l’épanouissement de ces enfants, c’est prolonger ce pacte moral qui lie l’État à ceux qui ont donné leur vie pour lui. C’est leur offrir, à travers ce modeste don, les moyens de poursuivre leur scolarité avec sérénité, de rêver sans entrave et de grandir dans la dignité », a-t-il ajouté.

Le Directeur général de l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), le colonel Lamine Ouédraogo, a exprimé sa gratitude face à ce geste de solidarité très important envers les orphelins.

Selon lui, en cette période de rentrée scolaire, alors que dans certaines familles les chefs ont consenti le sacrifice suprême pour la Nation, il est de notre devoir de nous mobiliser pour les accompagner.

Le colonel Lamine Ouédraogo a rassuré que les moyens seront réunis pour permettre à ces enfants d’étudier dans la sérénité et de devenir des hommes forts capables de construire le pays.

Pour témoigner sa reconnaissance, le Directeur général de l’ASVOVIG a offert un tableau de remerciement au Directeur général de l’ONASSIM.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata