Burkina/Valorisation du patrimoine culturel : Tenkodogo vibre au rythmes et couleurs de la culture gourounsi

Tenkodogo, 26 avr. 2025(AIB)- L’association des gourounsi de tenkodogo appelé « Gnina Piadoui » a organisé samedi, les 48 heures de la culture gourounsi à Tenkodogo pour renforcer l’union des membres.

« J’exprime ma fierté de voir cette initiative perdurer. Après deux éditions réussies, Il faut mieux renforcer notre union, rester vigilant dans la gestion des membres, chercher à mieux nous connaître mutuellement. Une manifestation comme celle des 48 heures des Gourounsis est la mieux indiquée pour un brassage des communautés, synonyme de cohésion sociale », a déclaré Christophe Bali Bayala, secrétaire général de l’association.

L’association « Gnina Piadoui » qui signifie en langue lyélé « frères et sœurs, cherchons nos racines » est à sa troisième édition et est placée sous le le thème « Culture Gourounsi, un socle identitaire et patriotique pour une cohésion sociale au Burkina Faso. » Elle a réuni les communautés gourounsis, Bissa, Peulh et moaga vivant a tenkodogo.

Selon Adama kamboné représentant du parrain, l’organisation de ces journées occupent une place importante dans la vie des communautés vivant dans le Centre-Est. À travers ces journées, nous célébrons la diversité, la créativité et l’identité de toutes nos communautés de façon générale, car la communauté gourounsi est en train de s’ouvrir aux autres communautés.

« Au-delà de l’aspect culturel la musique, des danses, il faut rappeler que c’est également les valeurs de patriotisme, de paix et de cohésion sociale qui sont célébrées. J’invite les autres communautés à perpétuer de telles initiatives en vue de renforcer le vivre-ensemble. J’aimerais que le ministère de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme accompagne de telles actions de promotion de la culture », a-t-il soutenu.

Les deux jours de festivités ont été marqués par la vibration au son de la musique et de danse traditionnelle mais aussi la découverte de la richesse culinaire à travers la dégustation de mets locaux.

L’événement a permis de renforcer les liens communautaires et de célébrer fièrement l’identité culturelle gourounsi, tout en prônant les valeurs de paix et d’unité nationale.

Cette 3e édition était célébrée sous le parrainage du gouverneur de la région du centre, le co-parrainage du chargé de mission auprès de la présidence du Faso pour le compte de la région du Centre-Est.

