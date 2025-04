Burkina- Etudes- Doctorales-UTS

Burkina/ Université Thomas Sankara (UTS) : L’École doctorale (ED) outille des doctorants sur la maitrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique en ligne

Ouagadougou, 23 avr. 2025 (AIB) – L’École doctorale (ED) de Université Thomas Sankara (UTS) forme, du 23 au 25 avril 2025 sur le site de ladite université, des doctorants sur la maitrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique en ligne, pour leur faciliter l’utilisation de ces ressources numériques dans le cadre des recherches doctorales.

Après l’ouverture officielle de cet atelier par le Vice- Président chargé de la Recherche et de la Coopération Internationale (VP-RCI), le Pr Florent SONG-NABA, a félicité la tenue dudit atelier avant d’encourager vivement les doctorants à suivre cette formation avec attention, car dit-il cette formation leur apportera des compétences précieuses pour la suite de leur parcours doctoral.

« Nous sommes à l’ère du numérique. Donc, c’est tout à fait normal que les doctorants soient outillés sur l’utilisation des outils numériques dans le cadre de la recherche », a indiqué le Directeur adjoint de l’École doctorale de l’Université Thomas Sankara, Pr Martial Zongo.

De l’avis de Pr Zongo, les outils numériques sont incontournables aujourd’hui dans la recherche doctorale : « Une bonne partie des ressources documentaires qui sont exploitées par nos doctorants dans le cadre de la recherche est constituée de ressources électroniques. Nous sommes en train d’aller de plus en plus vers une dématérialisation de la recherche. Donc, c’est tout à fait logique que l’École doctorale se mette au diapason pour que nos étudiants soient familiarisés à l’utilisation de ces outils numériques », a-t-il justifié. Aussi, il a exhorté les étudiants à profiter de cette formation pour assimiler les différents modules : « Nous attendons des doctorants la présence physique, l’assiduité et la concentration jusqu’à la fin de la formation. Ce serait dommage que tout ce bataillon d’experts soient mobilisés, que tous ces moyens soient mis en œuvre pour cette formation et que les principaux concernés ne soient présents », a-t-il fait savoir.

Selon le représentant des formateurs, Dr Bapindié Ouattara, les doctorants seront outillés sur plusieurs modules à savoir les sources de l’information scientifique et technique, les outils de recherche de l’information documentaires sur internet, les outils de référencement bibliographique, l’intelligence artificielle et la veille scientifique. « Nous ne pouvons pas nous passer des outils numériques de recherches documentaires ni d’intelligence artificielle », a-t-il noté. Toutefois, il conseille aux doctorants d’en faire bon usage et de toujours avoir un esprit sélectif parce que tout ce que « nous trouvons à travers ces outils numériques ne sont pas bon à prendre ». « Les doctorants sont également invités à faire preuve d’un esprit critique pour en faire réellement un usage utile dans le cadre de leur recherche », a-t-il conclu.

L’atelier est organisé par l’École doctorale et se déroule du 23 au 25 avril 2025 sur le site de l’Université Thomas Sankara. Il est adressé principalement aux doctorants de première année de thèse.

Agence d’information du Burkina