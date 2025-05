Burkina/Université Joseph Ki-Zerbo : Le département d’histoire va rendre hommage à quatre de ses pionniers

Ouagadougou, 3 mai 2025 (AIB) – Le département d’histoire de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou va rendre hommage à quatre de ses pionniers admis à la retraite : le Pr Jean Baptiste Kiéthéga, le Pr Lassina Koté, le Dr Kalo Antoine Millogo et le Dr Oumarou Nao, à travers une exposition archéologique qui s’ouvrira jeudi.

« C’est une tradition universitaire de rendre hommage aux anciens qui ont contribué à la formation des étudiants et à la recherche, de reconnaître ce qu’ils ont fait et l’héritage qu’ils ont transmis », a déclaré le Pr Jean Célestin Ki.

Le directeur du Laboratoire d’archéologie et d’histoire des arts et techniques de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) s’exprimait lundi devant des journalistes, à propos d’une exposition archéologique organisée en l’honneur de ses quatre chercheurs admis à la retraite.

Il s’agit du Pr Jean Baptiste Kiéthéga, archéologue ; du Dr Kalo Antoine Millogo, préhistorien spécialisé dans la période du Paléolithique ; du Pr Lassina Koté, archéologue et spécialiste de la Préhistoire ; et du Dr Oumarou Nao, spécialiste de l’histoire de l’art.

L’exposition, prévue du 8 mai au 31 juillet 2025 à l’école doctorale, a pour thème : « 400 000 ans de présence humaine au Burkina Faso », a indiqué le Pr Ki.

Le contenu de cette exposition archéologique sera organisé en ateliers et portera sur la préhistoire, la métallurgie du fer, la céramique, les arts, ainsi que l’archéologie funéraire et l’architecture.

« Les destinataires de cette exposition sont le grand public, les élèves, les étudiants, les anciens chercheurs et tous ceux qui sont en quête de connaissances sur le passé, sur les savoir-faire et le savoir-être des populations du Burkina depuis les périodes les plus reculées de leur histoire », a expliqué le Pr Jean Célestin Ki.

Selon lui, l’exposition intéressera également les hommes politiques, car il est aujourd’hui question de valoriser les savoirs endogènes, le patrimoine culturel, et de se construire à partir de ce que l’on est, de ce que l’on a et de ce que l’on sait.

Cette exposition est placée sous le patronage du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation Pr Adjima Thiombiano, et sous le parrainage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

