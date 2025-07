Burkina-Vacances-Civisme-Secourisme-Sécurité-Camp-Enfants

Burkina : Une trentaine d’enfants formés en civisme, en secourisme et en sécurité routière

Ouaga, 3 juil. 2025 (AIB)-La deuxième édition du Camp Vacances Éducatif 2025 a pris fin le samedi 28 juin dernier à Ouagadougou. Pendant cinq jours, 35 enfants ont été formés en civisme, en secourisme et en sécurité routière.

Selon le promoteur du Camp Vacances Éducatif 2025 Ignace Ismaël Sawadogo, le Camp Vacances Éducatif vise à transmettre aux enfants, « les réflexes qui sauvent, les valeurs citoyennes, les bonnes pratiques et règles de la sécurité routière ».

L’évènement qui était à sa deuxième édition avait pour thème « Civisme, secourisme et sécurité routière : une trilogie éducative pour un avenir responsable ».

Il s’est déroulé du lundi 23 au samedi 28 juin 2025 à Ouagadougou. Il a permis de « former, de sensibiliser, de protéger et d’informer » 35 enfants sur des valeurs et des actes fondamentaux.

« Durant cinq jours, nos enfants ont appris à sauver des vies, à respecter les règles de la sécurité routière, à être de bons citoyens et à devenir des ambassadeurs de sécurité et de civisme dans leurs écoles, familles et communautés », s’est réjoui Ignace Ismaël Sawadogo.

Le promoteur a félicité les enfants pour avoir bien assimilé les cours qui ont été donnés. Il les a invités à rester des modèles dans leurs écoles, dans leurs familles et dans leurs quartiers.

Il a remercié les parents pour la confiance placée en lui et en ses collaborateurs en leur confiant leurs enfants pour le Camp Vacances Éducatif de cette année et prévoit une activité de suivi avec l’appui des parents, afin que les connaissances acquises ne soient pas oubliées.

« Nous voulons nous assurer que chaque leçon apprise soit mise en pratique et partagée avec d’autres enfants. Chers enfants, vous êtes désormais des relais de sensibilisation », a-t-il préconisé.

Ignace Ismaël Sawadogo a adressé ses « remerciements les plus sincères » aux formateurs qui ont été « le cœur battant » du camp vacances éducatif.

La cérémonie de clôture intervenue le samedi 28 juin 2025 a été marque par des exercices pratiques réalisés par les enfants sur le civisme, le secourisme et la sécurité routière au grand bonheur des parents, des formateurs, des organisateurs du camp et des invités. La cérémonie a pris fin par la remise d’attestations et de casques aux enfants et par une plantation symbolique d’arbres.

Agence d’information du Burkina

WIS