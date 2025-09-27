Burkina : une technologie américaine proposée pour booster la production de riz

New York, 26 sept 2025 (AIB)- Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu vendredi à New York l’ancien ambassadeur du Ghana aux États-Unis, Koby Koomson, porteur d’un projet de l’Américain David Smith visant à renforcer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso par une technologie de pointe dans la production de riz.

« Le Premier ministre nous a bien reçus et il est d’accord avec cette technologie de pointe pour la production de riz », a déclaré M. Koomson à l’issue de l’audience.

Selon lui, si le Burkina a déjà produit un million de tonnes de riz lors de la campagne précédente, ce volume reste insuffisant pour couvrir ses besoins

. « Avec la technologie que nous voulons apporter pour la production et la transformation du riz, le Burkina pourra produire assez pour sa consommation locale et aussi pour exporter vers d’autres pays africains », a-t-il affirmé.

L’ancien diplomate ghanéen estime que ce type d’initiatives constitue une voie crédible pour que le Burkina et l’Afrique atteignent l’autosuffisance alimentaire.

Agence d’information du Burkina

ANA/ata