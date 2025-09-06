Burkina-Justice-Enquête-Avocate

Burkina : Une enquête judiciaire ouverte contre une avocate pour des faits présumés de trahison et entreprise de démoralisation des forces armées

Ouagadougou, 6 sept. 2025 (AIB) – Le parquet près le Tribunal de grande instance Ouaga I a ouvert une enquête contre Maître DOLI Ini Benjamine Ester pour des faits présumés de trahison, outrage au Chef de l’État et entreprise de démoralisation des forces armées, selon un communiqué parvenu samedi à l’AIB.

Le parquet a, le 04 septembre 2025 après autorisation du Procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou, « instruit une unité de police judiciaire d’ouvrir une enquête contre Maître DOLI Ini Benjamine Esther pour des faits présumés de trahison, outrage au Chef de l’État et entreprise de démoralisation des forces armées », indique le communiqué.

Courant fin août 2025, le parquet près le Tribunal de grande instance Ouaga I a constaté une série de publications sur le profil Facebook dénommé « Ini Benjamine Esther DOLI », ajoute le document.

Estimant que ces publications pouvaient recevoir une qualification pénale, le parquet a saisi, conformément à l’article 6 alinéa 2 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, le Procureur général près de la Cour d’appel de Ouagadougou d’une requête aux fins d’autorisation d’ouverture d’enquête à l’encontre de la titulaire du profil, avocate inscrite au barreau du Burkina Faso, précise-t-il.

Le parquet rappelle à l’opinion publique son attachement constant au respect de la légalité et rassure que l’enquête sera conduite avec toute la rigueur requise, dans le strict respect des procédures en vigueur et des droits de la personne mise en cause, a conclu la note.

