BURKINA-CULTURE-PORT-FASO DAN-FANI

Burkina : Une conférence publique pour inciter les Burkinabè au port du Faso Dan-Fani, leur identité culturelle vestimentaire

Ouagadougou, 22 nov. 2025 (AIB)-La direction générale des Archives nationales du Burkina, a initié hier vendredi, sa 13ᵉ conférence publique annuelle pour encourager les Burkinabè à porter le Faso Dan-Fani, un pagne tissé localement qui constitue l’identité culturelle vestimentaire nationale et pourvoyeur d’emplois dans le pays.

« Cette 13ᵉ conférence annuelle s’inscrit dans le cadre de nos activités visant à faire connaître les Archives nationales et ce que nous faisons au quotidien », a affirmé le Directeur général (DG) des Archives nationales du Burkina, Kouna Jean Bertin Kamboulé.

Selon lui, sa structure veut encourager les citoyens burkinabè à « arborer » fièrement le Faso Dan-Fani, un pagne tissé localement qui demeure leur identité culturelle vestimentaire nationale et génère de nombreux emplois à travers la filière coton.

M. Kamboulé, s’exprimait vendredi à Ouagadougou, au cours d’une conférence publique sur le thème : « Le port du Faso Dan-Fani : du patriotisme économique à la promotion artistique et à l’expression d’une identité vestimentaire nationale ».

Le DG des Archives nationales, a expliqué que ces échanges consistent notamment à montrer au public l’importance du pagne tissé dans la préservation de l’identité culturelle, à faire découvrir un pan de son histoire, à encourager la consommation locale et à proposer des stratégies pour une adoption plus large du Faso Dan-Fani à l’échelle nationale et internationale.

« Cette conférence contribue à démontrer que porter le Faso Dan-Fani favorise non seulement l’essor économique du pays, mais aussi l’affirmation de notre culture et renforce notre unité en tant que Burkinabè », a-t-il soutenu.

Le conférencier, El Hadj Siaka Ouattara, enseignant-chercheur à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou et docteur en sociologie du développement, s’est appesanti notamment sur l’historique du pagne local, son évolution, sa consommation, ses défis et ses perspectives.

Dr Ouattara, est revenu pour l’occasion, sur les enjeux politiques, idéologiques et culturels du port du Faso Dan-Fani au Burkina Faso.

Selon lui, une étude menée sur le port du pagne tissé dans le cadre d’un stage de terrain à Ouagadougou par ses étudiants en licence révèle que les Burkinabè adhèrent au Faso Dan-Fani, qui leur permet d’affirmer leur identité culturelle.

« Actuellement, que ce soit lors des cérémonies officielles, des mariages ou des baptêmes, les gens portent le Faso Dan-Fani », a-t-il renchéri.

Créées en 1970, les Archives nationales, une institution rattachée à la Présidence du Faso, ont pour mission, entre autres, de contrôler l’organisation des archives dans les administrations et organismes publics et de collecter les archives privées.

Agence d’information du Burkina

NO/HB/YO