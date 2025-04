PETANQUE-BFA-NIG-MAL-SPORT-TOURNOI-AES

Burkina : un tournoi de pétanque pour magnifier l’intégration au sein de l’AES

Ouagadougou, 28 avr. 2025 (AIB)- L’Association agir pour le développement économique et social du Burkina Faso (ADES/BF) a annoncé dimanche à Ouagadougou, qu’un tournoi de pétanque sera organisé du 2 au 3 et 4 mai, dans le but de renforcer la coexistence pacifique entre les peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Ces 72 heures de l’ADES/BF placées sous le thème « quelle synergie d’actions pour une coexistence pacifique des peuples de l’AES ? ». Durant trois jours plusieurs activités sont programmées dans le quartier Bassinko (arrondissement 8 de Ouagadougou) dans le but d’accompagner les autorités dans leurs actions.

Les principales activités au programme sont, la pétanque, des concours d’art culinaire, des expositions de mets locaux, une rue marchande, des prestations d’artistes musiciens, des prestations d’artistes slameurs, la parenté à plaisanterie.

« L’objectif général de ces 72 heures est de manifester notre accompagnement aux autorités de notre pays dans le sens de la cohésion sociale et aussi contribuer à l’amélioration des relations socioéconomiques et culturels des peuples de l’AES », a déclaré le président de l’ADES/BF, le Saam Naaba Boulga de la citée de Bassinko.

Il a fait savoir qu’au cours de ces 72 heures, « il y aura un tournoi de pétanque dénommée « Grand Tournoi de l’Intégration des Etats de l’AES, 1ère édition. » Cette activité qui est la toute première, nécessite une grande mobilisation et une visibilité accrue en vue d’atteindre ses objectifs escomptés ».

Ces journées sont placées sous le patronage du président de la commission nationale de l’AES Bassolma Bazié. « Elles connaîtront aussi la participation des ressortissants des Etats de l’AES, ainsi que ceux des états de la sous-région », a précisé le président de l’ADES/BF.

« Nous sommes convaincus que les loisirs peuvent contribuer de différentes manières à la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers la création de réseaux sociaux positifs, car il rassemble des personnes autour d’une activité commune, favorisant ainsi la création de liens sociaux et de relations positives » ; a insisté le Saam Naaba Boulga.

L’ADES/BF, organisation de la société civile dont le siège est à Ouagadougou, a vu le jour le 7 avril 2025. Elle est une organisation à caractère associatif, apolitique, non confessionnel et à but non lucratif.

Agence d’information du Burkina

as/ata