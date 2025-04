Burkina-Cinéma-Culture-Milieu Scolaire

Burkina : Un réalisateur enseigne le cinéma aux élèves afin d’éveiller le goût du métier en eux et préparer la relève

Ouagadougou, 10 avr. 2025 (AIB) – Le réalisateur, producteur et promoteur de Clap en herbe, Oumarou Kaboré, a lancé jeudi au lycée professionnel Dr Bruno Buchwieser de Ouagadougou, le projet clap tour, visant a enseigné le cinéma aux élèves afin d’éveiller le goût du métier en eux et préparer la relève.

Selon le promoteur de clap en herbe,

Oumarou Kaboré, la passion d’enseigner le cinéma aux élèves est née en 2017 au cours d’un exercice avec des élèves qui voulaient « comprendre comment on réalise un film et on écrit un scénario ».

« C’est là que j’ai eu l’idée de mettre le projet en place pour les amener à comprendre les différentes étapes de production d’un film et par la profiter préparer la relève de demain de notre cinéma », a justifié M. Kaboré.

De son avis, Clap tour consiste à projeter des films de sensibilisation dans les lycées afin que les élèves prennent conscience des dangers liés à certaines pratiques notamment l’incivisme, la drogue, les plan Z (la sexualité précoce et à risque), l’alcoolisme.

Au regard de l’engouement des élèves autour du concept clap en herbe, le promoteur a promis de l’étendre à d’autres provinces.

M. Kaboré a remercié les responsables des établissements et les autorités qui participent aux activités, qui encouragent les élèves et qui soutiennent les différents volets des activités de clap en herbe.

Le proviseur du lycée professionnel Dr Bruno Buchwieser, Bague Biyé, a félicité les initiateurs de clap tour, pour le choix porté sur son établissement, une initiative selon lui, qui « va amener les élèves à produire eux même les vécus de notre société ».

« Cette initiative est salutaire en ce sens que ces projections diffusent des messages pour impacter positivement la vie des élèves. Cela permettra de les sensibiliser et de les amener à changer de comportement pour que notre société soit meilleure », a affirmé M. Biyé.

Il a salué l’initiative qui participe à l’éducation des jeunes et souhaite que clap en herbe grandisse afin que les élèves puissent devenir plus tard des vrais acteurs de cinéma pour participer à l’épanouissement et au développement de la société.

En rappel, Clap en herbe est à sa 9e édition mais le volet clap tour est à sa 6e édition. Il est organisé par Zama vision, une association qui porte clap en herbe depuis 2017.

