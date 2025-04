Burkina: Un putsch initialement prévu le 16 avril déjoué (ministre Sécurité)

Ouagadougou, 21 avril 2025(AIB)- Un groupe de militaires en association avec des terroristes avaient prévu un assaut le 16 avril 2025 sur la présidence du Faso et des attaques simultanées dans le pays, dans le but de semer le chaos et de s’emparer du pouvoir.

Mais grâce à la vigilance des services de renseignements et à des dénonciations, ce vaste complot a été déjoué, a indiqué lundi soir le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana sur la télévision publique.

Communiqué intégral

« Il y a quelques semaines, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes, portant sur la position des Forces de défense et de sécurité intérieure (FDSI), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que sur les opérations militaires en cours.

Après une analyse technique approfondie, l’individu a été identifié : il s’agit de Barry Abdramane, officier des Forces armées burkinabè, rattaché au bataillon de la justice militaire.

Les recherches menées au sein de son corps d’appartenance ont permis de découvrir qu’il était en situation d’absence irrégulière depuis plusieurs semaines et faisait déjà l’objet de procédures pour désertion. La surveillance de ses communications a permis de mettre en lumière d’autres liens intéressants pour les services de renseignement. Parmi ces contacts figurent :

-l’officier Kompaoré Joanny,

-l’ancien sous-officier Zerbo Laoko,

-le commandant Ouédraogo Frédéric, en poste au Centre intégré des opérations du Burkina Faso,

-et l’officier Kaboré Constantin, en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis quelque temps et actuellement réfugié à Abidjan.

Le travail minutieux des services de renseignement a ainsi mis au jour un vaste complot visant à semer le chaos dans le pays.

L’objectif final serait de créer un climat d’instabilité généralisée afin de justifier une mise sous tutelle du Burkina Faso par une organisation internationale, avec un retour au contrôle national prévu dans 10 à 20 ans, selon les instigateurs.

Des informations sensibles ont été transmises aux groupes terroristes afin d’intensifier les attaques contre les forces combattantes et les civils, dans le but de provoquer un soulèvement contre les autorités.

Par ailleurs, d’autres stratégies ont été élaborées pour désorienter les services de renseignement, notamment par l’incitation à procéder à des arrestations massives au sein des FDSI, dans l’espoir de créer frustration et peur dans les rangs.

Des messages manipulés ont aussi été diffusés pour semer la confusion, certains cherchant à calomnier des responsables, d’autres à intimider des chefs de corps en leur faisant croire qu’ils figuraient sur une prétendue « liste noire ».

Des leaders religieux et coutumiers auraient été sollicités pour convaincre certains officiers de s’engager dans cette entreprise funeste. Ce fut notamment le cas du capitaine Ouédraogo René David, actuellement en fuite. Dans le même esprit, des VDP ont été approchés pour démoraliser leurs camarades, moyennant de l’argent.

Tous ces stratagèmes ont été mis en œuvre dans un seul but : déstructurer l’armée burkinabè et plonger le pays dans le chaos.

Selon les renseignements recueillis, la manœuvre devait aboutir, le mercredi 16 avril 2025, à une attaque contre la présidence du Faso, orchestrée par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cette offensive devait coïncider avec plusieurs attaques terroristes d’envergure, destinées à mobiliser les capacités aériennes, voire à tenter de les neutraliser au sol.

Fort heureusement, quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet machiavélique, des VDP et soldats patriotes se sont rendus dans plusieurs services – notamment au renseignement et à la présidence du Faso – pour dénoncer le coup en préparation. Ces signalements, qui se sont poursuivis jusqu’au mardi 15 avril 2025, ont permis l’arrestation de plusieurs cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou. D’autres suspects ont été interceptés en fuite vers la Côte d’Ivoire, où se trouvent également les principaux instigateurs, y compris Barry Abdramane.

Le complot se poursuit activement depuis le centre d’opérations d’Abidjan, avec pour objectif d’instaurer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leur surveillance et tiendront l’opinion nationale informée de toute évolution. Plusieurs autres personnes impliquées sont actuellement suivies et répondront de leurs actes en temps voulu.

Nous appelons les populations à rester sereines et vigilantes, et à signaler toute activité suspecte. Quant à nos vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec courage et vigilance.

La patrie ou la mort, nous vaincrons. »

Le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, Ouagadougou, 21 avril 2025.

