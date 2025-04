Burkina-Santé -Projet-Lancement

Burkina : Un projet pour promouvoir une fiscalité au service des femmes

Ouagadougou, 15 avril 2025 (AIB) – L’ONG Christian Aid et ses partenaires ont officiellement lancé, mardi à Ouagadougou, le projet « Making Tax Work for Women », une initiative visant à influencer les décideurs pour l’adoption d’une fiscalité prenant en compte les spécificités des femmes et des enfants.

« Ce projet vise à renforcer la budgétisation sensible au genre au Burkina Faso, en jetant un regard critique sur la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans », a expliqué le coordonnateur du projet, Léonce Sanon. L’objectif est de formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge des bénéficiaires.

Pour lui, le concept de fiscalité au service des femmes doit inciter les dirigeants à accorder une attention particulière aux femmes et aux enfants, considérés comme des personnes vulnérables, dans le cadre de la mobilisation des ressources.

M. Sanon s’exprimait le mardi 15 avril 2025 à Ouagadougou, lors d’un atelier de deux jours consacré à la présentation du projet aux parties prenantes.

De façon spécifique, « Making Tax Work for Women » entend mobiliser et renforcer les capacités des OSC et des parties prenantes du projet, les connecter et les aligner stratégiquement afin de plaider pour l’élaboration de politiques macroéconomiques justes du point de vue du genre, a-t-il précisé.

Financé par la Fondation William et Flora Hewlett, le projet est mis en œuvre sur la période allant d’octobre 2024 à septembre 2026 dans trois pays d’Afrique, dont le Burkina Faso.

Il est exécuté par l’Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD), avec la participation d’organisations de la société civile œuvrant pour la promotion des droits des femmes, et le soutien des ministères en charge de la Santé, de l’Action humanitaire et de l’Économie.

La représentante des coordinatrices régionales des femmes du Burkina, Adja Salamata Gnanou, a exprimé l’espoir que ce nouveau projet renforcera les acquis d’un autre, mis en œuvre entre 2022 et 2024 par Christian Aid et ses partenaires, pour favoriser le relèvement des femmes après la Covid-19.

Elle s’est réjouie de l’avènement du projet « Fiscalité au service des femmes », qui, selon elle, permettra de faire un plaidoyer en faveur d’une utilisation équitable des ressources fiscales au profit des femmes, lesquelles représentent près de 52 % de la population burkinabè.

Agence d’information du Burkina

YOS/DNK/ata