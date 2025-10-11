Burkina : Un mouvement conscientise la population d’Ourgou-Manéga sur le patriotisme et la cohésion sociale

Ouagadougou, 11 oct. 2025 (AIB)-Le mouvement Front de défense pour la patrie (FDP), en collaboration avec la mairie de la commune d’Ourgou-Manéga, dans la région d’Oubritenga, a initié, samedi, une journée de sensibilisation sur les valeurs du civisme, du patriotisme, de la cohésion sociale et de la paix, suivie d’une remise de vivres aux personnes déplacées internes et vulnérables de ladite commune.

« Nous avons initié une journée de sensibilisation à l’endroit de nos frères, de nos mamans et de nos papas sur la promotion de la cohésion sociale, du civisme, de la citoyenneté et de la paix », a affirmé le coordonnateur national du Front de défense pour la patrie (FDP), appelé « La France doit partir », Lassané Sawadogo.

M. Sawadogo, natif de la commune d’Ourgou-Manéga, s’est dit satisfait de la forte mobilisation de la population, qui témoigne de son intérêt particulier pour le développement de la localité.

Le premier responsable du FDP, qui s’exprimait au cours de cette journée de conscientisation sur la citoyenneté, a indiqué avoir apporté cinq tonnes de vivres et de détergents aux personnes déplacées internes et vulnérables.

« Nous avons profité de l’occasion pour remettre des attestations de reconnaissance aux enseignants, afin de les encourager dans leur mission d’éducation de nos enfants », a-t-il soutenu.

Lassané Sawadogo a également fait remarquer que cette journée a été une opportunité pour lui d’expliquer à ses parents l’importance de soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans ses initiatives de développement et de reconquête du territoire national.

La présidente de la délégation spéciale de la commune d’Ourgou-Manéga, Maïmounatou Hélène Nignan, s’est également réjouie de l’organisation de cette journée, qui va renforcer la sensibilisation de la population, en complément des différentes activités de citoyenneté déjà menées au profit des habitants.

« Nous avons jugé nécessaire d’initier cette journée, en partenariat avec le FDP et la mairie, pour amener les gens à comprendre la vision du chef de l’État et à promouvoir la cohésion sociale. Dans la commune, nous avons beaucoup de personnes déplacées, et la cohésion sociale est mise à rude épreuve. Elle doit être notre boussole », a-t-elle déclaré.

Mme Nignan a remercié le mouvement pour son initiative, qui, selon elle, contribue au renforcement du vivre-ensemble dans la commune.

Le parrain de la cérémonie, Sa Majesté Naaba Sigri de Manéga, a, pour sa part, salué la tenue de cette journée de sensibilisation sur la vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui s’inscrit, selon lui, dans la continuité des valeurs prônées par la tradition.

« L’éducation des enfants constitue un devoir pour les parents et les encadreurs, tout comme la responsabilité de protection et de garantie incombe aux dirigeants du pays », a-t-il indiqué.

Sa Majesté Naaba Sigri a souligné que la situation actuelle du pays appelle à la solidarité entre les filles et fils de la commune d’Ourgou-Manéga, les autorités communales et nationales, tout en rappelant que la population doit accompagner le président du Faso dans sa vision éclairée pour le développement du Burkina.

Pour l’occasion, des pièces théâtrales ont tenu en haleine le public sur les notions de patriotisme, de civisme et de paix durable. Deux vélos ont également été remis aux meilleurs élèves du Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025.

Agence d’information du Burkina (AIB)

NO/ATA