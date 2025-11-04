Burkina-Littérature-Dédicace-Poèmes

Burkina : Un militaire transforme son vécu au front en poésie avec « Sous l’étoile du Sahel »

Ouagadougou, 3 nov. 2025 (AIB) – L’adjudant Abdoul Rasmané Wendpakisdé Ouédraogo a procédé, lundi, à la dédicace de son premier recueil de poèmes intitulé « Sous l’étoile du Sahel », une œuvre inspirée de ses expériences vécues sur les théâtres d’opérations et de la résilience du peuple burkinabè face à l’adversité.

L’ouvrage, subdivisé en trois parties: les lamentations, la résilience et l’espoir, retrace à travers des vers les cicatrices, les douleurs, mais aussi les espoirs d’un peuple debout malgré les épreuves.

« Chaque Burkinabè, chaque patriote doit garder espoir que la guerre qui nous a été imposée connaîtra une fin, et cette fin, je la sens déjà proche », a confié l’auteur, l’adjudant Abdoul Rasmané Wendpakisdé Ouedraogo.

Selon lui, l’inspiration de « Sous l’étoile du Sahel »est née à la suite de l’attaque d’Arbinda survenue le 18 août 2021, un événement marquant qui a profondément touché sa sensibilité de soldat et d’homme.

Parrain de la cérémonie, Abdou Moumouni Ouédraogo a salué l’initiative de l’auteur, estimant que son œuvre constitue un témoignage fort sur la bravoure et la créativité burkinabè.

« Mon cher filleul, en publiant « Sous l’étoile du Sahel », tu ajoutes une pierre précieuse à l’édifice de notre Nation. Tu prouves qu’un homme de devoir peut aussi être un homme de plume », a-t-il déclaré.

Disponible dans plusieurs points de vente, notamment dans les librairies, bibliothèques et alimentations, le recueil est proposé au prix unitaire de 3000 F CFA.

Ce premier ouvrage de l’adjudant Abdoul Rasmané Wendpakisdé Ouédraogo vient enrichir le patrimoine littéraire national, tout en portant un message d’espoir et de paix pour le Burkina Faso.

