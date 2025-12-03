Burkina/Foot-Journée-Volontariat

Burkina : un match de football pour commémorer la Journée internationale des volontaires (JIV), édition 2025

Ouagadougou, 3 déc. 2025 AIB- Le Directeur général du Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), Djourmité Nestor Noufé, accompagné du gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a assisté à un match de gala, le mercredi 3 décembre à Ouagadougou, marquant officiellement le lancement des activités de la Journée internationale des volontaires (JIV).

Un match de football, riche en actions et émotions a opposé le GIP-PNVB et des volontaires. Après une trentaine de minutes de jeu et au coup de sifflet final, l’équipe du GIP-PNVB s’est imposé par le score de 1-0.

Selon le Directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, après douze mois de dur labeur, il est important de se recréer autour du sport avec l’ensemble des volontaires et des partenaires.

« Comme on le dit un esprit sain, dans un corps sain, ce match va permettre au personnel et aux volontaires de se détendre et se préparer pour 2026, car l’année sera charnière », précise M. Noufé

.En plus du football, d’autres sports sont prévus dans le cadre de la célébration de la journée internationale des volontaires. Il s’agit, entre autres, des jeux de société notamment le ludo, le scrabble, la pétanque et le jeu de dame.

Il convient de préciser que l’édition 2025 de la JIV est placée sous le haut patronage du Premier Ministre, son Excellence Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et se tient du 3 au 5 décembre 2025 à Ouagadougou sous le thème : « la Révolution Progressiste Populaire : rôle et contribution des volontaires ».

Cette édition 2025 connaitra la participation d’un invité spécial, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la construction citoyenne du Mali, Abdoul Kassim Fomba.

La Journée internationale des volontaires, qui a lieu le 5 décembre de chaque année, est une journée dédiée à la reconnaissance et à la promotion du travail des bénévoles, partout dans le monde.

Agence d’information du Burkina

Red-dnk