Burkina : Un centre de formation professionnelle offre du matériel et du ciment pour soutenir l’initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 8 nov. 2025 (AIB) – Le Centre de formation professionnelle CFPI-ESEM International a remis, samedi à Ouagadougou, 100 gilets de sécurité, 100 casques de sécurité et une tonne de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en vue de répondre à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour la construction et la transformation du pays par ses fils et filles.

Selon le directeur du CFPI-ESEM International, Amadou Soré, ce geste s’inscrit dans la dynamique nationale de solidarité et de participation citoyenne à l’œuvre de construction du Burkina Faso.

« La patrie, c’est nous tous. Nous ne pouvons pas rester en marge pendant que d’autres apportent leur pierre à l’édifice national », a-t-il déclaré.

Pour M. Soré, cet appui symbolique mais significatif traduit la volonté du centre d’être un acteur concret du changement. Il a, à cet effet, invité les autres centres de formation à emboîter le pas, en mettant leurs compétences et ressources au service du développement national.

Le directeur du CFPI-ESEM International a également saisi l’occasion pour encourager la mise en place de formations adaptées aussi bien aux lettrés qu’aux non-lettrés, afin de permettre à chaque citoyen de contribuer, selon ses aptitudes, à la construction du pays.

« Beaucoup de jeunes sans diplômes possèdent un savoir-faire remarquable. Ils méritent d’être considérés dans les politiques publiques de recrutement et de développement », a-t-il plaidé.

Agence d’information du Burkina

