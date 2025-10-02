Burkina/UACO 2025 : « La communication peut être un outil de domination comme un instrument de libération », PM

Ouagadougou, 1er oct. 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, qui a lu mercredi le discours du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lors de l’ouverture officielle de la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), a indiqué que « la communication n’est jamais neutre. Elle peut être un outil de domination comme un instrument de libération ».

« La communication n’est jamais neutre ; elle est un levier stratégique qui peut transformer nos sociétés. Elle peut être un outil de domination comme un instrument de libération », a souligné le ministre Pindgwendé Gilbert Ouédraogo.

Le ministre et porte-parole du gouvernement, lisant l’allocution du chef du gouvernement, a précisé que la communication peut servir à manipuler, tout comme elle peut contribuer à éclairer et à mobiliser les peuples vers leur émancipation.

Le premier responsable du département en charge de la Communication s’exprimait mercredi à Ouagadougou, lors de l’ouverture de la 14e édition des UACO 2025, placée sous le thème : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

Selon lui, les UACO se sont positionnées qualitativement comme un espace de rencontres, de partage de connaissances et d’expérience, constituant une véritable plateforme pour les acteurs des médias et de la communication d’Afrique et du reste du monde.

M. Ouédraogo a également souligné que les UACO représentent un moment privilégié de réflexion sur les mutations profondes qui impactent nos sociétés et sur la place centrale qu’occupe la communication dans la gouvernance, le développement et la construction de la paix.

À son avis, la thématique de l’édition 2025 traduit la volonté d’explorer, avec lucidité et ambition, les grands enjeux de notre temps tels que l’évolution des technologies numériques, les défis liés à la souveraineté informationnelle, le rôle des médias face aux crises sécuritaires et les perspectives d’une coopération renforcée entre les nations africaines.

« Les tensions géopolitiques, la reconfiguration des alliances internationales, la montée en puissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, tout comme les crises économiques et sécuritaires, influencent non seulement nos sociétés, mais aussi la manière dont nous communiquons, partageons l’information et construisons notre développement. Comprendre ces enjeux, partager nos expériences et imaginer des solutions adaptées est essentiel pour construire une Afrique souveraine, informée et résiliente », a soutenu le ministre.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a invité les experts, professionnels et universitaires à faire des UACO un laboratoire d’idées, un espace de dialogue fructueux et constructif, à travers des analyses approfondies et des recommandations concrètes, capables de guider les politiques et les pratiques dans un environnement géopolitique et géostratégique complexe.

La marraine de la cérémonie, le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabané, a pour sa part rappelé que l’Afrique est la cible d’architectures d’influence complexes, souvent orchestrées depuis l’étranger, avec des campagnes de désinformation et des tentatives sophistiquées de manipulation de l’opinion.

« Le contexte géopolitique mondial impose aux États africains de repenser intégralement leurs stratégies de communication, non seulement pour informer, mais aussi pour restaurer la confiance, mobiliser les citoyens autour des grandes initiatives de développement et promouvoir avec assurance une image positive et proactive de nos nations sur la scène internationale », a confié Mme Zerbo.

La ministre en charge de la Transition digitale a encouragé les participants à faire de ces universités un cadre de haute réflexion et un incubateur d’initiatives et de solutions concrètes.

Il convient de noter que le ministre d’État et ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Celestin Simporé, a représenté le Premier ministre empêché.

Cette 14e édition des UACO a connu la participation des ministres en charge de la Communication du Niger, du Mali et du Togo ainsi que de l’invité spécial Franklin N’yamsi, professeur agrégé en philosophie au Cameroun.

« La communication est un élément indispensable pour affirmer notre souveraineté dans un monde globalisé, pour renforcer la confiance entre gouvernants et citoyens, pour construire des récits africains capables d’inspirer notre jeunesse et de valoriser nos identités » ; a dit Alhamdou Ag ILYENE, Ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, au nom des pays invités.

Il a ajouté que l’Afrique a plus que jamais besoin de repenser sa manière de communiquer, de valoriser ses cultures et d’affirmer sa voix sur la scène internationale.

