Burkina-Salon-Régional-Agriculture-Distinctions

Burkina : Trois prix officiels pour distinguer les producteurs au 1er salon régional de l’agriculture prévu début mai à Ouahigouya

Ouagadougou, 16 avr. 2025 (AIB) – Trois prix officiels à savoir le kuuri d’or agriculture, le kuuri d’or environnement et le kuuri d’or élevage et des prix spéciaux sont institués pour distinguer les producteurs au premier Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL), prévu du 1 au 4 mai 2025 à Ouahigouya, rapporte le président du comité d’organisation dudit salon, Issouf Traoré.

« Nous entendons au niveau régional distinguer ceux-qui se sont illustrés dans leur domaine. Il y aura trois prix officiels, le kuuri d’or agriculture, le kuuri d’or environnement et le kuuri d’or élevage », a indiqué le président du comité d’organisation du Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL), Issouf Traoré.

Selon M. Traoré, à ces distinctions s’ajoutent, des prix spéciaux individuels ou collectifs et des prix d’hommage pour rappeler la valeur et la contribution de certains acteurs qui ne sont plus de ce monde et qui sont des ressortissants de la région du Nord.

De son avis, des techniciens chargés du développement du monde rural ont été associés pour garantir la transparence et l’équité du processus.

Il s’agit notamment des directions régionales en charge de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement qui « ont accepté de définir des critères, de mettre en jeu leurs capacités techniques pour distinguer des acteurs des trois domaines que sont l’agriculture, l’élevage et l’environnement », a-t-il confié.

Le premier Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL) est prévu du 1 au 4 mai 2025 à Ouahigouya. Il est une exigence du Salon international de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement (SIAEL) qui se tient chaque deux ans à Komsilga à Ouagadougou. Il vise à offrir aux acteurs du monde rural des salons régionaux intermédiaires entre deux éditions afin de leur permettre de mieux se préparer pour le salon international.

Le SRAEL est tournante dans les différentes régions du pays. L’Association pour le développement du monde rural (ADMR) est la structure promotrice du Salon international de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) et du Salon régional de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage (SRAEL).

Agence d’information du Burkina

Dnk-yos-ata