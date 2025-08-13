Burkina/Tourisme : les acteurs formés à détecter les flux financiers illicites

Ouagadougou, 13 août 2025 (AIB)-Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, mercredi, au sein du CENASA, une formation des assujettis dans le secteur du tourisme dans le but de contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Le terrorisme est un phénomène international. L’activité touristique est un secteur où l’on observe d’importants flux de capitaux, aussi bien entre les acteurs nationaux qu’au plan international. Il est nécessaire que le Burkina puisse disposer d’un dispositif de lutte contre ce blanchiment de capitaux très efficace, afin de garantir sa stabilité et de conforter les efforts que le gouvernement déploie depuis des années pour sécuriser le territoire », a affirmé le conseiller technique du ministère en charge du Tourisme, Abdoulaye Dioni.

M. Dioni s’exprimait mercredi 13 août 2025, lors de la cérémonie d’ouverture de la formation des assujettis sur l’existence des textes, au niveau international et national, visant à contrôler le financement du terrorisme à travers des dispositifs destinés à empêcher que certains agents ne passent par des secteurs comme le tourisme pour légitimer des fonds acquis de façon illicite.

« Cet atelier est une occasion pour les assujettis de se familiariser avec les textes qui ont été adoptés, aussi bien au niveau international qu’au niveau national. C’est une série d’ateliers : d’autres régions accueilleront les formateurs, qui présenteront les textes et le dispositif mis en place pour empêcher que certains fonds n’arrivent jusqu’aux groupes terroristes qui nous endeuillent chaque jour », a-t-il ajouté.

Selon la directrice générale du Tourisme, Monique Ouédraogo/Ilboudo, plusieurs modules seront enseignés, notamment sur la réglementation juridique nationale, qui, si elle est respectée dans le secteur du tourisme, permettra d’anticiper les questions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

« Il y a des sanctions prévues, et elles sont graduelles. La structure nationale mise en place au Burkina, en collaboration avec d’autres acteurs, s’occupe de la mise en œuvre d’un dispositif permettant de déceler les écarts en matière de financement du tourisme et de lutte contre le blanchiment, et de prendre les sanctions adaptées », a déclaré la directrice générale.

Le dispositif mis en place permet aux promoteurs et au personnel du secteur touristique de prendre les dispositions nécessaires pour éviter d’être des acteurs par lesquels pourraient transiter des opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Agence d’Information du Burkina

AO/ATA