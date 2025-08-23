BURKINA-THEATRE-CAMP-VACANCES-ENFANTS

Burkina/Théâtre de l’Espoir : 60 enfants outillés aux techniques théâtres et chorégraphiques pour assurer la relève

Ouagadougou, 23 août 2025 (AIB)- La Troupe théâtrale de l’Espoir sise à Sambin-barrage, dans l’arrondissement no 4 de Ouagadougou, a clos samedi, la 6e édition de son «camp vacances expression théâtrale». Les campeurs âgés de 5 à 15 ans ont été outillés pendant 21 jours sur les techniques théâtrales, la danse traditionnelle, la chorégraphie et les récitals pour assurer la relève.

La 6e édition du «camp vacances expression théâtrale» d’Hippolyte Ouangrawa, alias M’Ba Bouanga, a regroupé du 2 au 23 août 2023 au siège du théâtre de l’Espoir à Sambin-barrage de Ouagadougou, 60 enfants sous le thème « Le patriotisme, facteur de cohésion sociale et de paix ».

Les campeurs âgés de 5 à 15 ans ont été formés sur les techniques théâtrales, la danse traditionnelle et la chorégraphie par divers encadreurs, en vue d’assurer la relève.

Les enfants ont été également enseignés sur les notions de patriotisme, de solidarité et de paix pour un Burkina Faso résilient et prospère.

« Nous avons créé ce cadre pour restituer tout ce que nous avions appris depuis notre jeunesse, car le théâtre nous invite à communiquer à travers l’expression corporelle et la voix », a confié le promoteur du théâtre de l’Espoir, M’Ba Bouanga.

Pour lui, les encadreurs ont partagé leurs expériences pendant 3 semaines aux « Bombi » qui signifie les ânons et s’est dit être convaincu du fait que ce camp vacances va toujours former les futurs bâtisseurs du pays sur les disciplines théâtrales.

Hippolyte Ouangrawa a fait remarquer que les enfants doivent savoir que la Nation burkinabè ne peut se construire sans eux et c’est ce qui explique la thématique sur le patriotisme, la cohésion sociale et la paix.

« Les enfants doivent construire le Faso avec le sourire, la joie et la détermination », a ajouté M’Ba Bouanga.

Le parrain de la 6e édition, Donald Soudré, a pour sa part, souligné que le promoteur du théâtre de l’Espoir a déjà fait ses preuves dans le théâtre et c’est la raison pour laquelle, il a décidé de le soutenir pour la promotion du 6e art.

«C’est un honneur pour nous d’accompagner quelqu’un de sa trempe et nous sommes convaincus que chaque enfant constitue un trésor pour notre pays », a-t-il dit.

Selon M. Soudré, c’est un devoir pour chaque parent d’éclairer et d’orienter les enfants afin qu’ils soient des Burkinabè qu incarnent toutes les valeurs dont la nation a besoin pour sa prospérité.

L’un des campeurs d’environ 7 ans, Askiel Kambou, dit apprendre à danser, à dessiner et à lire lors de son séjour dans ce « camp vacances expression théâtrale».

« J’invite tous mes camarades à venir découvrir ce camp qui constitue un lieu de détente pour les enfants», a-t-il poursuivi.

Au terme de la cérémonie, des attestations de remerciement et de reconnaissance, ont été remises aux partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour accompagner la troupe théâtrale de l’Espoir.

