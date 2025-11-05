BURKINA-PRESSE-REVUE

Burkina : Terrorisme, sécurité intérieure et ISTIC alimentent la Une des journaux burkinabè

Ouagadougou, 5 nov. 2025 (AIB)- La presse burkinabè de ce mercredi traite de la sécurité intérieure, de la sortie de la 37e promotion de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) sans oublier la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

« Lutte contre le terrorisme au Burkina : Des chefs terroristes éliminés », arbore à sa manchette, le journal privé Le Pays.

Selon le quotidien privé, citant l’Agence d’information du Burkina (AIB), le mois d’octobre a été marqué par une intensification des opérations de reconquête du territoire national, caractérisée par des frappes aériennes et des actions coordonnées au sol dans les groupements du Goulmou, Yaadga, Liptako, des Koulsé et Bankui.

Le doyen des journaux privés burkinabè, L’Observateur Paalga, se référant toujours à l’AIB soutient qu’au premiers bilan, plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés, des bases détruites et des dépôts d’armes ainsi que du matériel logistique saisis.

Le quotidien d’Etat Sidwaya, pour sa part, soutient que selon l’AIB, ces résultats engrangés illustrent la montée en puissance de l’Armée burkinabè dans la lutte contre l’hydre terroriste.

Sous un autre volet, le même journal public fait cas dans ses colonnes, de la sécurité intérieure au Burkina Faso.

A ce propos, il souligne que le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamoudou Sana a présidé hier mardi à Ouagadougou, un atelier de validation de la Stratégie nationale de sécurité intérieure (SSI) 2026-2030 et son plan d’actions triennal glissant.

De l’avis de L’Observateur Paalga, le Burkina ajuste le tir face aux menaces modernes.

Quant au quotidien privé Le pays, il renchérit que les flics et les pandores adaptent leurs stratégies aux menaces du moment.

Sur un autre volet, la même publication titre : « Sortie de la 37e promotion de l’ISTIC : 92 VDP de l’information et de la communication prêts à servir ».

Le journal privé rapporte que le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a présidé le mardi 4 novembre 2025, la sortie de la 37e promotion des stagiaires de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC).

Le confrère rappelle que cette promotion forte de 92 récipiendaires a été baptisée Promotion « Yacouba Traoré » en présence du ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré et des co-parrains.

Le quotidien privé L’Observateur Paalga signale, de son côté, que l’ancien directeur de la télévision nationale et secrétaire général de l’ISTIC, Yacouba Traoré renaît à travers la 37e promotion.

« Et au quotidien d’Etat Sidwaya de laisser voir dans ses colonnes : « ISTIC : La promotion Yacouba Traoré prête à l’emploi ».

