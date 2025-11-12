BURKINA-REVUE-PRESSE

Burkina : Sport et fraude font la Une des quotidiens burkinabè

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB)-Les quotidiens burkinabè de ce mercredi, commentent la saisie d’amphétamines estimées à 170 millions de F CFA et les dépenses des matchs des Etalons à l’extérieur.

« Assemblée législative de Transition : La gestion du stade du 4-Août, des espaces verts et la contribution de la diaspora en débat », titre le quotidien public Sidwaya.

Il indique que le ministre en charge du Sport, Roand Somda, était ce mardi 11 novembre 2025 face aux députés de l’Assemblée législative de Transition.

Sidwaya rapporte que le ministre a expliqué que depuis la suspension du stade du 4-Août entre 2020 et 2025, les Etalons A ont enregistré en moyenne 14 matchs par an.

Il explique que selon le ministre, le coût moyen par match est estimé à 500 millions de F CFA.

Le même journal, rapporte que les Etalons se sont qualifiés le mardi 11 novembre 2025, face au Tadjikistan par le score de 2 buts à 0, dans le cadre de la Coupe du monde U17.

Dans la même veine, le journal privé Le Pays, dit que cet argent a couvert l’ensemble des dépenses liées à la logistique, au transport, à l’hébergement, à la restauration, aux primes, à la localisation des stades, à la sécurité et à la communication.

Le quotidien privé ajoute que le ministre Somda a rassuré que la construction d’un nouveau stade à Bobo-Dioulasso n’exclut pas la réhabilitation du stade Sangoulé Lamizana.

Dans un autre registre, le doyen des quotidiens burkinabè L’Observateur Paalga titre à sa Une : « Coordination nationale de lutte contre la fraude : Saisie d’amphétamines estimées à 170 millions ».

Le quotidien parle d’une saisie d’amphétamines et des boissons énergisantes alcoolisées, le mardi 11 novembre 2025 à Ouagadougou par la Coordination nationale de lutte contre la fraude.

L’Observateur Paalga fait savoir que les fraudeurs avaient stocké cette quantité importante de produits prohibés dans un immeuble à usage d’habitation aux mépris des textes qui gouvernement le secteur pharmaceutique au Pays des hommes intègres.

