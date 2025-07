Burkina-Lutte-Terrorisme-Soutien-Patriotique

Burkina/Soutien Patriotique : « Faso Kanou-Se-Antaiyé » apporte une contribution de 310 000 FCFA

Ouagadougou, 10 Juil. 2025(AIB)-L’Association « Faso Kanou-Se-Antaiyé » a effectué jeudi un versement de 310 000 FCFA au trésor burkinabè, représentant sa contribution au Fonds de soutien patriotique (FSP) institué par les autorités pour soutenir les efforts de défense et de sécurisation du territoire.

L’Association « Faso Kanou-Se-Antaiyé » (l’amour pour la patrie est une force, en français) a crédité jeudi 10 juillet 2025 à Ouagadougou, le compte trésor destiné aux Fonds de soutien patriotique 300 000 FCFA pour soutenir les autorités burkinabè dans la lutte contre le terrorisme.

Selon le président l’association, Ousmane Drabo l’initiative de son organisation vise à répondre à l’appel patriotique du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré qu’il qualifié de guide.

« Notre association a collecté de l’argent pour aider notre guide, le capitaine Ibrahim Traoré et l’ensemble des forces combattantes dans leur mission de reconquête et de souveraineté nationale », a-t-il souligné.

Pour M. Drabo, à travers cette geste lui et ses camarades réaffirment leur soutien indéfectible au président du Faso, porteur de grandes initiatives pour le développement du pays.

« Le président Thomas Sankara a initié « Faso-Bara », aujourd’hui avec le capitaine Traoré on parle de « Faso-Mébo » et nous sommes prêts également pour accompagner cette initiative qui vise entre autres, le désenclavement des villes et campagnes du Burkina », a soutenu le président de l’association « Faso Kanou-Se-Antaiyé ».

Il a saisi l’occasion pour inviter tous les Burkina à l’union sacré, dans l’ordre et la discipline autour des autorités pour construire le Burkina Faso.

Crée en 2024, l’Association « Faso Kanou-Se-Antaiyé », fort de plus de 312 membres, se donne pour priorité de contribuer à l’éveil des consciences des jeunes burkinabè et africaine à travers la sensibilisation.

Agence d’information du Burkina

