Burkina/Soutenance : Un étudiant développe le système du tracker rotatif en fonction de la position du soleil pour optimiser la production énergétique

Ouagadougou, 10 juil. 2025 (AIB)- L’étudiant Idi Koronney Salifou du centre de services climatiques (WASCAL) a soutenu mercredi, son Master en anglais sur le thème : « L’optimisation de la production d’énergie photovoltaïque à travers la recherche et le développement d’un système de suivi solaire configurable (à un ou deux axes) : Cas d’étude Ouagadougou, Burkina Faso », à l’école doctorale informatique et changement climatique de l’Université Joseph Ki-Zerbo. Il a obtenu la mention « Très bien » avec une note de 17,5/20.

L’étudiant Idi Koronney Salifou a développé un système de suivi solaire configurable pour une production d’énergie solaire optimisée.

Selon lui, ce système vise à répondre à la demande croissance de l’énergie à travers le monde.

De nombreux pays dans le monde font face à des défis énergétiques en raison de la croissance démographique combinée à l’urbanisation galopante et à la pression sur les ressources énergétiques causée par les effets du changement climatique, a-t-il fait savoir. De son avis, le Burkina Faso ne fait pas exception.

En plus de ces trois défis qui affectent l’approvisionnement en énergie, il y a également une perte d’énergie solaire, particulièrement dans les zones où des panneaux solaires photovoltaïques fixes sont encore utilisés. Ainsi, de nombreux panneaux dans les villes restent statiques et ne suivent pas le soleil. Les panneaux solaires, pour la majorité sont fixes, a ajouté l’impétrant.

« Alors quand on arrive à développer un système qu’on appelle un tracker, qui peut suivre le soleil, se déplacer. Le système permet de capter davantage de rayons solaires et donc de produire davantage. C’est donc ce que l’étudiant a pu faire avec succès. Il a conçu son système à l’aide des composants électroniques. Il a imprimé son circuit et il a testé son tracker qui a fonctionné », a indiqué le président du jury, Dr Bruno Korgo.

Selon lui, le tracker se meut d’Est en Ouest et du Nord au Sud, ce qu’on appelle double axe, et qui a permis à l’étudiant de récolter des données pour voir en quoi elles ont augmenté la productivité du système solaire comparé au système fixe.

Son travail a été de très belle qualité et les résultats ont été très intéressants, ont démontré clairement que ça vaut le coup d’investir dans ce système, parce qu’effectivement le gain en production d’énergie est très important et permet de compenser le coût du système de tracker, a ajuté Dr Korgo.

Dans ce travail de recherche, Idi Koronney Salifou développe un système de suivi solaire configurable pour une production d’énergie solaire optimisée et basée sur les TIC, dont un système à deux axes a été testé à Ouagadougou.

Deux enregistreurs de données (data loggers) ont également été conçus et intégrés pour assurer la collecte et l’analyse des données de performance du système, a-t-il expliqué.

Pour Dr Korgo, les résultats de tels travaux permettent de documenter et orienter les choix des décideurs, car les gouvernants, aujourd’hui, investissent beaucoup à travers plusieurs mécanismes de financement dans les centrales solaires, que ce soit en partenariat public ou bien en financement direct de l’État.

« Son travail ouvre aussi des perspectives de pouvoir fabriquer localement des solutions pour répondre à des problèmes d’optimisation comme celui dont nous avons besoin », a -t-il conclu.

Le jury de l’impétrant était composé du Président du jury : Dr Bruno Korgo, du Directeur de mémoire : Dr Thierry S. Maurice Ky, du Co-directeur : Dr Adama Ouédraogo et de l’Examinateur : Dr Éric kolsaga

Agence d’information du Burkina

BBP/Dnk/Zaf/ata