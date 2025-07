BURKINA-UNIVERSITE-SORTIE-MASTER-INFORMATIQUE

Burkina/Sortie de promotion : 13 étudiants en master proposent des outils innovants pour relever le défi des changements climatiques

Ouagadougou, 29 juil. 2025 (AIB) – L’Ecole doctorale informatique et changement climatique (ED-ICC) de l’université Joseph KI-Zerbo, a organisé lundi, à Ouagadougou, la sortie de sa 4e promotion de master en informatique appliqué au changement climatique. 13 étudiants provenant de 12 pays de l’Afrique de l’Ouest, ont proposé aux décideurs, des outils innovants pour relever le défi des changements climatiques pour un développement durable.

« Nous avons reçu une formation complète. Nous sommes prêts et capable à apporter notre solution à la société. Puisque, nous avons acquis une bonne formation avec les outils les plus performants », a soutenu le délégué de la promotion, Aimé Gnonla.

Pour lui, ils sortent de l’école doctorale informatique et changement climatique de l’université Joseph KI-Zerbo nantis de compétences utiles pour relever le défi des changements climatiques pour un développement durable.

Au nombre de 13, les impétrants proviennent de 10 pays d’Afrique de l’Ouest notamment du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Togo. Ils ont suivi une formation rigoureuse de cours intensifs de 18 mois sanctionnée par la soutenance d’un master.

« Pour y arriver, ces étudiants ont su conjuguer rigueur scientifique et engagement. En effet, le programme du master informatique et changement climatique est très exigent », a indiqué le directeur de l’Ecole doctorale informatique et changement climatique (ED-ICC) de l’université Joseph KI-Zerbo, Pr Amadé Ouédraogo.

De son avis, le recrutement des candidats au master est très sélectif et hautement compétitif. « Un seul candidat est sélectionné par pays du réseau WASCAL, au nombre de 12, parmi les candidats titulaires de Licence de diverses disciplines relevant des sciences de la vie et de la terre, des sciences et techniques de l’ingénierie, des sciences sociales et économiques », a-t-il ajouté.

Les étudiants doivent se doter d’aptitudes solides en Informatique et en langue Anglaise. « Ce programme, à l’intersection des sciences du numérique et de l’environnement, incarne une vision ambitieuse, celle de former une masse critique d’une nouvelle génération de scientifiques capables d’utiliser la puissance des données, de la modélisation, et des technologies avancées pour éclairer, anticiper et trouver des solutions aux problèmes des bouleversements écologiques », s’est réjoui Pr Ouédraogo.

Il a décrit que les sujets abordés par cette quatrième promotion ont concerné entre autres, la dégradation des terres, la gestion des déchets de ménage, des plantes envahissantes, de l’hydraulique agricole, l’optimisation énergétique, l’évaluation des vagues de chaleur, la détection des maladies de plantes.

La performance de cette 4e promotion est traduite par la moyenne de soutenance de la classe qui est de 17,77/20.

Pour le Pr Amadé Ouédraogo, cette performance des étudiants s’explique par un environnement d’apprentissage qui a permis l’expression de leurs pleines potentialités. Le parrain de la promotion, Pr Jean Marie Dipama, a exhorté ses filleuls au travail.

« Ce sont des compétences qui ont été mises à disposition. Ils doivent travailler à trouver des solutions aux différents problèmes et difficultés de la sous-région en matière de dynamique actuelle du climat », a suggéré Pr Dipama.

Le président de l’Université Joseph KI-Zerbo, Pr Jean François Silas Kobiané, a indiqué que cette formation offre des compétences au service de nos nations. « Mais, des compétences qui sont capables de proposer des solutions concrètes pour changer la vie des populations », a conclu Pr Kobiané.

Des remises de diplômes, des attestations d’honneur, des prestations d’artistes ont ponctué la cérémonie de sortie de la 4e promotion du master Informatique et changement climatique de l’Ecole doctorale du même nom.

Le programme de master l’Ecole doctorale informatique et changement climatique (ED-ICC) de l’université Joseph KI-Zerbo est soutenu par le centre WASCAL.

Agence d’information du Burkina

DNK-hb-ata