Burkina/Solidarité : L’église « Évangélique Grâce et Victoire » offre plus de 7 millions aux veuves et orphelins des combattants

Ouagadougou, 16 avril 2025 (AIB) – L’église « Évangélique Grâce et Victoire » a offert, mercredi, à la Direction centrale de l’action sociale des blessés en opérations, un don estimé à plus de 7 millions FCFA au profit des ayants droit des Forces combattantes tombées sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie.

Lors d’un dîner dénommé « La Kupa », organisé le 9 mars 2025, la communauté du Temple évangélique « Grâce et Victoire » (TEGV), avec l’appui de ses partenaires, a exprimé sa solidarité aux veuves et orphelins des combattants à travers un chèque de 6 millions 350 mille FCFA, trois sacs de riz de 25 kg, quinze bidons d’huile de 3 litres et dix cartons de savon en boule, le tout évalué à plus de 7 millions FCFA.

« Des gens perdent leur vie pour que nous puissions vivre et mener nos activités. Pour cela, c’est une obligation pour nous, les vivants, de leur exprimer notre reconnaissance en apportant soins et assistance à ceux qu’ils ont laissés derrière eux », a expliqué le pasteur du TEGV, Dr Elie Koumbem.

Pour lui, cette contribution reste modeste, mais l’essentiel est de toujours faire quelque chose au profit des ayants droit de « ces héros silencieux », plutôt que de ne rien faire.

Le directeur central de l’action sociale des blessés en opérations, le colonel-major Sié Rémi Kambou, a indiqué que le geste de l’église viendra soutenir l’État dans la gestion des personnes concernées.

Il a exprimé la reconnaissance de la Nation aux donateurs et lancé un appel à la solidarité pour appuyer l’État dans la prise en charge des veuves et orphelins laissés par les combattants.

Agence d’information du Burkina

