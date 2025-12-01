Burkina/Solidarité : La région des Koulsé accueille le flambeau de la campagne « Dɛmɛ Sira »

Kaya, 30 nov. 2025 (AIB)-La campagne « Dɛmɛ Sira » ou la voie de la solidarité a été officiellement lancé le à Kaya. Placée sous le patronage du gouverneur de la région des Koulsé en présence de son collègue de la région voisine d’Oubri, la cérémonie a été marquée par la réception du flambeau symbolique de la solidarité, une collecte publique de dons, une remise de vivres et de non-vivres, ainsi que de plusieurs interventions.

La cérémonie a débuté avec la remise du flambeau, symbolisant l’engagement de la région à promouvoir la solidarité et l’unité nationale. La gouverneure de la région d’Oubri Assetou Sy Barry/Traoré, en remettant le flambeau, a exprimé le vœu que « cette lumière éclaire nos pas vers la solidarité et l’unité nationale ».

Le gouverneur de la région des Koulsé, le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo en recevant le flambeau a insisté sur l’importance de la solidarité.

« Ce flambeau appartient à toute la population des Koulsé » a-t-il précisé. Il a ajouté que chacun dans sa famille et sa communauté doit garder vivante cette flamme de solidarité.

Pour le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo cette solidarité est une arme contre le terrorisme et un pilier pour renforcer la résilience face aux défis actuels.

Les représentants des communautés religieuses et coutumières ont tour à tour salué cette initiative, en phase avec leurs valeurs respectives. Ils ont appelé leurs communautés respectives à exprimer leur foi à travers cet élan de solidarité.

La présidente de la délégation spéciale de la commune de Kaya, Solange Kima/Minoungou a relevé que « Dɛmɛ Sira » vise à « revenir aux valeurs ancestrales, où le partage était la meilleure forme de solidarité ».

Elle a invité les populations à s’approprier ces valeurs pour favoriser l’entraide mutuelle.

Lors de la cérémonie, la somme de 625 000 F a été collectée pour soutenir l’initiative. Des vivres et des non-vivres ont également été remis à l’orphelinat Oasis des enfants de Kaya.

Lancée au niveau national le 15 novembre 2025, cette campagne « Dɛmɛ Sira » se poursuivra dans la région des Koulsé par des parades et des animations dans les rues de Kaya, des prestations d’artistes et de troupes théâtrales, ainsi qu’une collecte de dons en espèces et en nature. Le flambeau sera passé à la région du Nazinon le 4 décembre 2025.

