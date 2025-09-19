BURKINA-SND-SORTIE-PROMOTION- APPELES SALARIES

Burkina/SND : 1084 appelés salariés s’engagent à porter partout la meilleure version du patriotisme

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)-1084 appelés salariés de la 80ᵉ promotion du Service national pour le développement (SND) se sont engagés, vendredi, lors de leur cérémonie de sortie au Centre de formation et de production de Loumbila (CFP-L), à porter partout la meilleure version du patriotisme et les valeurs acquises au cours de leur formation.

« Je prends l’engagement que nous serons des ambassadeurs dignes du SND, dans nos familles, dans nos villages, dans nos lieux de travail. Nous continuerons à porter haut l’étendard de la citoyenneté, de la discipline et de l’unité nationale », a déclaré le délégué de la 80e promotion, Armel Bertrand Bationo.

Durant trois mois, les appelés ont été formés au patriotisme, au civisme, à la rigueur, l’endurance, la solidarité et à des valeurs cardinales telles que l’amour de la Patrie, le respect des institutions et l’esprit de sacrifice. Ils ont aussi appris le maniement des armes, les tirs et les techniques de défense.

Selon le délégué de la 80e promotion, les appelés portent désormais ces valeurs comme un flambeau.

« Ces valeurs guideront chacun de nos pas : à servir notre patrie avec abnégation, à cultiver l’esprit d’équipe et à nous préparer aux défis du développement national », a affirmé Armel Bertrand Bationo.

Le directeur du centre de formation et de la production de Loumbila, le capitaine Daouda Dao, a invité les appelés salariés à être des modèles d’engagement et d’intégrité.

« Restez fidèles aux principes qui vous ont été inculqués ici : patriotisme, intégrité, responsabilité, altruisme, dévouement au bien commun. Ce sont là les marques du véritable leadership », a-t-il conseillé.

Le directeur général du SND, le Colonel Moctar Haïdara Taboré, a lui aussi exhorté les appelés être des exemples vivants de discipline et de patriotisme et à rester fidèles à leur serment.

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Dr Aboubakar Savadogo, parrain de la cérémonie de sortie, a invité les appelés à être des modèles et à transmettre les valeurs acquises une fois sur le terrain.

« Mon message à l’endroit des appelés, c’est d’inculquer ces valeurs profondes et de les partager au maximum », a-t-il dit.

Les 1084 appelés salariés de la 3e vague de la 80e promotion du SND sont issus de l’Ecole normale supérieure de Koudougou (ENSK).

Agence d’information du Burkina

BAK/hb/ata