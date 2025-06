BURKINA-CULTURE-TOURISME-HOTELLERIE-SITHO

Burkina/SITHO 2025 : Plus de 10 000 visiteurs attendus

Ouagadougou, 18 juin 2025 (AIB)-Le président du comité national d’organisation du de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a lancé mercredi au cours d’une conférence de presse, les préparatifs de l’événement prévue du 25 au 28 septembre 2025 et où plus de 10 000 visiteurs sont attendus.

Selon Tamini, plus de 10 000 visiteurs sont attendus, avec la participation d’une vingtaine d’organes de presse, de tours opérateurs et de délégations provenant d’au moins 10 pays africains. L’évènement se déroulera au parc d’exposition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Placée sous le thème « Tourisme et intégration des peuples du Sahel », cette édition vise à promouvoir la destination Burkina Faso et à renforcer la coopération régionale. Le Niger et le Mali seront les pays invités spéciaux, tandis que la région du Centre-Est sera mise à l’honneur.

Parmi les innovations annoncées, figurent des visites virtuelles en 3D, un hackathon « tourism tech », ainsi qu’un pitch de projets touristiques. Des activités telles que des expositions, des rencontres B2B, des concours culinaires, des soirées culturelles et des excursions grand public rythmeront le salon.

Le SITHO 2025 s’impose comme une plateforme stratégique pour valoriser le potentiel touristique du Burkina Faso, stimuler les partenariats et renforcer l’intégration régionale, a-t-il souligné.

