BRUKINA-CULTURE-SITHO-2025

Burkina/SITHO 2025 : Les préparatifs avancent de manière satisfaisante avec de grandes innovations

Ouagadougou, 22 sept. 2025 (AIB) – À 3 jours de l’ouverture de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le président du comité d’organisation, Bètamou Fidèle Aymar Tamini par ailleurs Secrétaire général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé lundi, au cours d’une conférence de presse, que les préparatifs avancent de manière satisfaisante. Il a également dévoilé des innovations qui marqueront cette édition.

Parmi les innovations qui feront la particularité la 15e édition du SITHO 2025 figurent des visites virtuelles en 3D permettant une immersion dans les richesses naturelles et culturelles du pays, un hackathon “Tourism Tech”, destiné à stimuler le développement des solutions TIC dans le domaine du tourisme, ainsi que des concours de pitch de projets touristiques afin de mettre en lumière la créativité et d’encourager les initiatives locales.

M. Tamini a aussi annoncé la création d’un site web dédié au SITHO, afin de renforcer sa visibilité à l’international, et d’un village SITHO conçu comme un espace gastronomique national et sahélien.

En plus de ces nouveautés, le salon proposera des activités classiques notamment des expositions, des conférences et panels thématiques, des soirées artistiques « Bougousso », des rencontres B2B, l’Educ’tour dans la région invité d’honneur, le Nakambé et des excursions touristiques.

Outre ces activités, le président du comité d’organisation Bètamou Fidèle Aymar Tamini a indiqué que la mobilisation des partenaires institutionnels et privés est effective.

Il a ajouté que la participation du Ghana, pays invité d’honneur, des pays invités spéciaux (Niger et Mali) ainsi que de l’ONU-Tourisme est confirmée. 172 stands d’exposition sont déjà réservés. Les inscriptions aux concours, aux rencontres B2B et aux excursions touristiques sont également ouvertes et se poursuivent.

« Tout est mis en œuvre pour garantir le succès de cette édition », a assuré le président du comité d’organisation. Il a souligné le SITHO 2025 connaitra la participation de plus 10 000 visiteurs, plus de 25 organes de presse, la présence de tours opérateurs, ainsi que des délégations venues du Mali, du Niger, de Haïti, du Cameroun, de l’Afrique du Sud, du Ghana, et de l’ONU-Tourisme.

Selon Fidèle Aymar Tamini, d’édition en édition, le Salon contribue à renforcer la visibilité internationale du Burkina Faso, à stimuler l’investissement dans le secteur et à créer des synergies entre les acteurs publics et privés.

« En 2025, cette ambition demeure, avec une volonté renouvelée : positionner le SITHO comme l’un des plus grands rendez-vous du tourisme en Afrique et un outil au service de l’intégration des peuples du Sahel », a-t-il affirmé.

Pour lui, le SITHO 2025 sera une vitrine, un forum et un moment d’union. « Il sera le lieu où le Burkina Faso, malgré les défis, réaffirmera sa volonté d’aller de l’avant, de bâtir la paix et le développement par la valorisation de son patrimoine et par la coopération régionale », a soutenu Fidèle Aymar Tamini.

En rappel la 15e édition du SITHO se tient du 25 au 28 septembre 2025 à Ouagadougou sous le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ».

Agence d’information du Burkina

