Burkina – SITHO – Prix – Stand – région

Burkina/SITHO 2025 : La région du Djôrô sacrée meilleur stand régional.

Ouagadougou, 28 septembre 2025 (AIB) – La région du Djôrô a remporté le premier prix du meilleur stand régional lors de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). La distinction a été décernée ce dimanche au SIAO, au cours de la cérémonie officielle de clôture.

Selon la directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Djôrô, Yamwemba Eve Carole Mariam Raïssa ,cette récompense consacre le travail collectif de l’ensemble des acteurs culturels et touristiques du Djôrô.

« Ce prix est une grande fierté pour notre région. À travers notre stand, nous avons présenté en miniature toutes les richesses culturelles et touristiques qui font la singularité du Djôrô », a-t-elle déclaré.

Elle à saluer la mobilisation des autorités locales, des guides, hôteliers et opérateurs touristiques, dont l’engagement a permis de décrocher cette distinction. Elle a également adressé ses félicitations au comité d’organisation pour la qualité de l’événement.

Agence d’Information du Burkina

MS