Burkina-Fonds-DUMU KAFA-Financement-Entreprises

Burkina : « Si le fonds DUMU KAFA n’existait pas, il fallait créer une structure similaire », responsable de société

Ouagadougou, 23 juin 2025 (AIB) – Le responsable de la Société de transformation et de commercialisation de la noix de cajou (SOPRIAL), Auguste Boudo, a confié que le fonds « DUMU KAFA » créé par les autorités burkinabè est une solution au financement du secteur agropastorale. « Il fallait créer une structure similaire si DUMU KAFA n’existait pas », a-t-il indiqué.

« Si le fonds DUMU KAFA (DKF) n’existait pas, il fallait créer une structure similaire. Aujourd’hui, grâce à ce fonds, notre travail est sérieux. Nous avons bénéficié de la somme de 150 millions FCFA qui nous a permis de démarrer nos achats dans de bonnes conditions », s’est réjoui le responsable de la société de transformation et de commercialisation de la noix de cajou, (SOPRIAL), Augustin Boudo.

M. Boudo s’exprimait la semaine dernière à Bobo-Dioulasso, au cours d’une caravane de presse.

Il a remercié le gouvernement pour sa vision éclairée, soulignant qu’une telle structure était attendue depuis belle lurette par les acteurs économiques.

« Seul nous, acteurs économiques savons le bienfondé de l’initiative DUMU KAFA », a-t-il assuré.

De son avis, le fonds DKF offre des facilités avec des conditions souples qu’aucune autre structure financière de la place ne peut octroyer.

Notons que le fonds DUMU FAKA octroie des financements de l’ordre de 100 millions FCFA à 500 millions FCFA avec un taux d’intérêt de 5 % l’an.

Ce qui représente une bouffée d’oxygène pour le secteur de la transformation dont les activités saisonnières, avec des risques, se voit refuser les financements par les institutions financières classiques, a fait savoir le responsable de SOPRIAL.

« Grâce à ce financement, nous avons pu travailler sereinement, honnêtement et sans pression. Nous avions déjà des commandes confirmées, dont certaines avec paiement d’avance, ce qui nous a permis de lancer efficacement la campagne », a-t-il noté.

Il a particulièrement insisté sur l’impact du financement sur la création d’emplois.

En pleine saison d’activité, SOPRIAL emploie environ 400 personnes, toutes rémunérées au moins au SMIG. Ce financement est un exemple concret de l’impact du DKF sur l’emploi local et la stabilité des unités de transformation, a-t-il conclu.

Créé en février 2024 par le gouvernement burkinabè, le fonds DUMU KAFA est mis en place pour répondre aux besoins de financement des acteurs du secteur agropastoral et halieutique à travers l’octroi du crédit. A ce jour, plusieurs structures du monde rural ont déjà bénéficié d’un financement en vue de développer leurs activités.

Les financements octroyés vont de 100 mille FCFA à 500 millions FCFA avec un taux d’intérêt de 5 % l’an.

Les personnes physiques, les entreprises et coopératives, et les établissements publics et sociétés d’Etats sont éligibles aux fonds DUMU KAFA.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos