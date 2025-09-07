BURKINA-CULTURE-SEMAINES-REGIONALES-LANCEMENT

Burkina/Semaines régionales de la culture 2025 : « Les artistes sont des bâtisseurs d’un avenir culturel fort », ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo

Ouagadougou, le 7 septembre 2025 (AIB). Le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a affirmé samedi à Kaya, lors du lancement officiel des Semaines régionales de la culture (SRC) 2025, que les artistes sont des bâtisseurs d’un avenir culturel fort.

« À travers leur créativité et leur talent, les artistes donnent vie à notre patrimoine et transmettent nos valeurs. Ils sont les véritables ambassadeurs de notre identité et les bâtisseurs d’un avenir culturel fort », a déclaré le ministre.

M. Ouédraogo a ajouté que la culture n’est ni un ornement ni un accessoire, mais « un pilier du développement, un instrument de cohésion sociale et un ferment de paix ».

« La culture est l’âme de notre être social », a-t-il insisté.

Pour sa part, le porte-parole des parrains, le ministre en charge de l’Enseignement secondaire, Aboubacar Savadogo, a invité les artistes à s’inscrire dans une dynamique d’excellence afin de faire rayonner la région des Koulsé lors de la SNC.

Selon lui, les compétitions artistiques, loin d’être de simples exhibitions, sont le reflet de l’identité culturelle et historique du Burkina Faso, ainsi que de sa résilience.

Les SRC se dérouleront du 6 septembre au 23 octobre 2025 dans les 13 régions administratives, en attendant l’opérationnalisation des nouvelles régions.

Elles seront également organisées en Côte d’Ivoire et dans les pays membres de la Confédération des États du Sahel. Ces semaines constituent un espace de rencontre, de création et de découverte, mais aussi un cadre de sélection des meilleurs talents artistiques.

La 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) se tiendra du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, sous le thème : « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

Agence d’information du Burkina

