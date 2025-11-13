BURKINA-SEMAINE-NUMERIQUE-CONFERENCE

Burkina/Semaine du numérique : La 20e édition prévue du 18 au 20 novembre 2025 avec plusieurs innovations majeures

Ouagadougou, 13 nov. 2025 (AIB)- Le comité national d’organisation de la 20e édition de la semaine du numérique a annoncé jeudi, lors d’une conférence de presse, que l’évènement prévu du mardi 18 au vendredi 21 novembre 2025 connaîtra plusieurs innovations majeurs pour une transformation digitale du pays.

« Pour cette 20e édition de la maturité, nous franchissons un cap significatif avec des innovations immersives et pédagogiques destinées à marquer les esprits et à projeter notre pays dans l’avenir », a déclaré le Président du comité national d’organisation (PNCO) de la Semaine du numérique (SN), Borlli Michel Jonas Somé.

Somé par ailleurs Secrétaire général (SG) du ministère en charge de la Transition digitale a précisé que l’événement verra diverses innovations majeures pour une transformation du Burkina Faso.

La SN se tiendra du mardi 18 au vendredi 21 novembre 2025 sur le site du SIAO sous le thème « L’Intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale ».

Quatre sous-thématiques que sont « Gouvernance, talents et marché pour une IA inclusive» «Infrastructures et données pour une IA souveraine», « Sécurité, éthique et respect des droits humains » et « Recherche et développement pour une IA endogène».

Pour lui, il s’agit, entre autres, d’une conférence scientifique sur l’Intelligence artificielle (IA) qui réunira des chercheurs, des universitaires et des experts pour discuter des avancées de la recherche et de l’innovation locale, d’un Espace « Robots IA », de Robots « Kids Burkina ».

Le PNCO du SN a également fait cas d’un « Voyage vers le Futur » : une expérience immersive unique qui transportera les visiteurs en 2035 dans un Burkina Faso où l’IA est intégrée dans tous les secteurs de la vie quotidienne et économique.

« La Semaine du numérique se veut être une plateforme décisive pour construire ensemble une vision partagée et ambitieuse de l’IA au Burkina Faso, une IA éthique, souveraine et au service du développement humain », Borlli Michel Jonas Somé.

De son avis, la SN sera ponctuée entre autres, par une conférence scientifique dédiée à l’IA, un salon international des technologies de l’information de la communication (TIC) et de la Bureautique de Ouagadougou (SITICO), un village des startups et de l’innovation, une vaste campagne de formations aux TIC, une nuit des lauréats et les jeux-concours TIC.

Cette 20e édition de la SN sera placée sous le haut patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré avec le Ghana comme pays invité d’honneur. Les pays de l’AES prendront part à cet événement de Ouagadougou.

Depuis 2025, date de la première édition, la SN s’est imposée comme le baromètre de l’évolution technologique au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

NO/BBP