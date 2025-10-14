Burkina/Santé : La Caisse nationale d’assurance maladie universelle enrôle 400 nouveaux travailleurs de Faso Mêbo

Ouagadougou, 13 oct. 2025 (AIB) – La Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) a organisé, lundi, une journée d’immatriculation au profit de 400 nouveaux travailleurs de la deuxième vague de recrutement de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Nous sommes venus aujourd’hui au lycée Philippe Zinda Kaboré pour enrôler les travailleurs de l’initiative présidentielle Faso Mêbo », a déclaré l’agent d’immatriculation de la CNAMU, Wendkouni Théophile Compaoré.

Selon lui, cette journée d’enrôlement concerne 400 agents recrutés dans le cadre de la deuxième vague de l’initiative Faso Mêbo.

M. Compaoré s’exprimait lundi au siège de Faso Mêbo, situé dans l’enceinte du lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou, où les travailleurs se sont massivement mobilisés pour leur immatriculation.

Il a par ailleurs expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU), qui vise à protéger toute personne vivant au Burkina Faso, ainsi que sa famille, contre le risque d’appauvrissement dû à la maladie ou à la maternité.

« Dans notre pays, ce sont les maladies qui empêchent les gens d’économiser. À chaque fois qu’un membre de la famille tombe malade, il faut dépenser pour le soigner. L’assurance maladie universelle est donc la bienvenue pour les Burkinabè », a soutenu Wendkouni Théophile Compaoré.

Pour être enrôlé, selon l’agent d’immatriculation, il faut notamment présenter une Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance, afin d’être intégré dans la base de données de la CNAMU.

M. Compaoré a précisé qu’après cette phase d’enregistrement, la CNAMU délivre une attestation d’immatriculation, marquant ainsi l’adhésion au régime.

Il s’est dit satisfait de la forte mobilisation des travailleurs de Faso Mêbo, qu’il a félicités pour l’intérêt accordé à leur santé et à celle de leurs familles.

Le Burkina Faso s’est résolument engagé à écrire une nouvelle page de son histoire, axée sur l’affirmation de sa souveraineté, le développement socio-économique et la quête d’une justice sociale pour tous.

Cette vision des autorités s’est traduite dans la Stratégie nationale de protection sociale 2024-2028, dont l’objectif est d’établir des garanties de base pour tous, à travers la mise en place de mécanismes d’assurance sociale.

À travers cette politique sanitaire, l’État s’engage à mettre en place un régime d’assurance maladie obligatoire au bénéfice de l’ensemble de la population vivant sur le territoire national, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d’origine ou d’antécédent pathologique.

Créée en 2018, la CNAMU est un établissement public de prévoyance sociale, chargé de gérer le RAMU au bénéfice de la population burkinabè, à l’exception des éléments des forces armées nationales et des membres de leurs familles.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

NO/ATA