Burkina/Santé : La 1re cuvée de 21 kinésithérapeutes professionnels prête à servir le pays

Ouagadougou, 2 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Santé, Dr Lucien Robert Jean-Claude Kargougou, a invité jeudi, la première promotion de la kinésithérapie de 21 lauréats dont 9 filles baptisée « intégrité et triomphe » à servir la Nation burkinabè avec humilité et détermination.

« Vous êtes 21 admis sur 21 candidats soit un taux de réussite de 100%. Je vous invite à servir la nation avec humilité, professionnalisme et humanisme et à contribuer activement à la promotion de votre profession », a déclaré le ministre de Santé, Dr Lucien Robert Jean-Claude Kargougou,

Pour lui, la réussite des kinésithérapeutes est le fruit de leur engagement acharné et d’une discipline constante au cours des 3 ans de formation.

Le ministre de la Santé s’exprimait jeudi, lors de la sortie officielle de la 1ere cuvée de 21 diplômés en kinésithérapie dont 9 filles baptisée « Intégrité et triomphe», formée à l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) de Ouagadougou.

Dr Kargougou a précisé que ces professionnels de la médecine physique et réadaptation sont appelés à mettre leurs compétences au service de leurs concitoyens dans le respect de l’éthique et de la déontologie.

«Vous êtes les pionniers qui incarnent l’espoir d’un peuple ayant besoin des soins rééducation et de réadaptation. Votre rôle ne limite pas à la pratique technique, vous êtes aussi des éducateurs, des accompagnateurs et des acteurs de prévention», a-t-il soutenu.

Le premier responsable du département de la Santé a expliqué que kinésithérapie est une discipline médicale indispensable qui contribue à la rééducation, à la réadaptation et à la réinsertion sociale des patients, particulièrement dans un contexte, où les maladies chroniques et les accidents de la route et les séquelles de traumatismes nécessitent une prise en charge spécialisée.

A l’écouter, malgré la demande croissante des soins de réadaptation, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que plus de 63% des personnes ayant besoin des services de réadaptation en Afrique n’ont pas accès à ces services, en raison d’une pénurie significative de professionnels de réadaptation qualifiée.

Dr Jean-Claude Kargougou a expliqué que cette 1re promotion des kinésithérapeutes formés sur place constitue également un tournant majeur pour le pays en matière de ressources humaines de santé.

Le ministre de la Santé a félicité les encadreurs de l’ENSP qui ont consenti d’énormes efforts pour assurer la formation des kinésithérapeutes.

Le représentant du Directeur général de l’ENSP de Ouagadougou, Diadoma Zanzié a indiqué que les 21 diplômés en kinésithérapie viennent renforcer le système sanitaire du Burkina Faso.

M. Zanzié a noté que la Kinésithérapie fait partie des 15 disciplines enseignées à l’ENSP.

Pour lui, cette formation a été possible au partenariat avec l’Agence de coopération internationale intégrée au sein des relations internationales des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie (APEFE).

La chargée des programmes de l’APEFE, Karin Möhler, a souligné que sa structure se réjouit des avancées concrètes qui sont les fruits d’un partenariat solide et constructif.

Pour Mme Möhler, l’APEFE remet du matériel médicotechnique d’une valeur de 93 millions FCFA destinés, entre autres, aux Centres hospitaliers régionaux de Dédougou, de Fada N’Gourma, de Dori, de Gaoua, de Kaya ,de Manga et centres hospitaliers universitaires de Bogodogo, de Tengando.

«Aujourd’hui ,grâce à la filière de formation en kinésithérapie,plus de 100 étudiants sont inscrits et viendront renforcer le système de santé d’ici 2027 au Burkina Faso», a-t-elle fait remarquer.

Agence d’information du Burkina

