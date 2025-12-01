BURKINA-FINANCES-INCLUSION-PARTENARIAT

Burkina : Sank Money et ETNA Micro finance signent un partenariat pour renforcer l’inclusion financière

Ouagadougou, 1er déc. 2025 (AIB) – L’entreprise de transfert d’argent Sank Money et ETNA Micro finance, ont signé lundi un accord de collaboration pour faciliter l’accès des ménages et des petites entreprises aux services financiers. Le partenariat vise à soutenir l’inclusion financière au Burkina Faso en proposant des solutions numériques plus accessibles et mieux adaptées aux besoins des usagers.

« Nous avons signé cette convention avec notre partenaire ETNA Microfinance pour accompagner les femmes, les agriculteurs, les jeunes et les acteurs des marchés dans la conduite de leurs activités », a déclaré le directeur général de Sank Finance, Sada Zougmoré.

Il a indiqué que ce partenariat concrétise une vision qui consiste à mettre la technologie au service du développement et de l’inclusion financière.

M. Zougmoré, a expliqué qu’on ne peut pas contribuer au développement du Burkina Faso en se limitant exclusivement aux dépôts, aux retraits et aux paiements de factures.

« Nous sommes deux forces complémentaires. D’un côté, la rapidité, la simplicité et la sécurité de Sank Money, et de l’autre, l’expertise, la proximité et la solidité d’ETNA Micro finance », a-t-il précisé.

L’inclusion financière devient désormais une réalité, a poursuivi M. Zougmoré, ajoutant que les populations pourront disposer de plusieurs comptes Sank Money, obtenir des crédits instantanés, simples et rapides, et accéder à des services d’épargne digitale.

Selon lui, ce partenariat permettra aux personnes disposant de faibles revenus d’utiliser des services financiers modernes, rapides et fiables, à partir d’un simple téléphone, où qu’elles se trouvent.

« Nous sommes convaincus que cette collaboration va soutenir les initiatives économiques et renforcer les efforts du pays pour améliorer l’inclusion financière », a-t-il soutenu.

La directrice générale d’ETNA Microfinance, Léna Edwige Kargougou/Dabiré, s’est dite satisfaite du partenariat, rappelant que le rêve de sa société était de travailler avec un acteur digital.

« Aujourd’hui, ce rêve devient réalité. Nous allons pouvoir atteindre nos objectifs, notamment bancariser notre public cible », a-t-elle indiqué.

Elle a également présenté les nombreux avantages qu’offre sa structure financière.

« Cette collaboration va nous permettre de toucher un plus grand nombre de personnes. Le taux de bancarisation sera plus élevé, et nous pourrons atteindre des publics que nous ne pouvions pas atteindre auparavant. Avec la digitalisation, il est désormais possible d’élargir significativement notre impact », a-t-elle affirmé.

Selon elle, la bancarisation consiste à accompagner les clients vers le secteur financier, à les aider à ouvrir un compte et à utiliser les services financiers.

« Le service Coffre de Sank Money nous accompagne dans ce sens et renforce nos activités. Nous avons déjà un volet épargne, et ce service va nous permettre de le développer de manière sécurisée, tout en protégeant le client », a poursuivi la directrice générale.

Sank Money propose trois types de coffres qui sont, le Coffre Nafa, qui permet d’épargner individuellement, le Coffre Panier, destiné aux collectes et le Coffre Song Taaba, communément appelé tontine.

Depuis septembre 2023, Sank Money, spécialisée dans les opérations de transfert, de dépôt, d’achat et de paiement, s’est engagée dans une dynamique de croissance avec l’ambition de couvrir l’ensemble du territoire national.

Agence d’information du Burkina

