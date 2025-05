Séno/Éducation Non formelle : 449 inscrits à l’évaluation certificative session 2025 pour l’obtention de l’attestation d’alphabétisé (AA)

Burkina-Sahel-Éducation-Non formelle-Évaluation-Certificative

Dori, 19 mai 2025 (AIB)- Le Haut commissaire de la province du Séno, Wulfran Bamas, a donné lundi à Dori, le top de départ des évaluations certificatives session 2025 pour l’obtention de l’attestation d’alphatisé (AA).

Au total 449 apprenants, dont 356 femmes et 93 hommes sont inscrits et repartis dans 15 salles de composition. Ils ont composé en études de texte, calcul et lecture.

En dépit du contexte sécuritaire difficile que connaît la province du Séno, les acteurs de l’éducation non formelle (ENF) ont réussi le pari de la continuité de l’alphabétisation en ouvrant et en animant des centres à Falagountou, Gorgadji, Sampelga, Seytenga, Bani et Dori.

Les évaluations certificatives pour l’obtention de l’attestation d’alphatisé des apprenants de ces centres ont débuté à Dori le lundi 19 mai 2025.

Selon les responsables des différents centres de composition, les évaluations se sont bien déroulées et les résultats sont attendus au cours de cette semaine.

